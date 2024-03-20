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Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ
Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ
Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:20+0300
2024-03-20T16:20+0300
вооружения
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всу
запад
оружие
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times."Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ", - говорится в материалах.Как считает командование ВСУ, мнение которого приводит издание, единственным возможным ответом на российское оружие являются западные истребители. Однако существуют проблемы с материально-техническим обеспечением, из-за чего развертывание самолетов откладывается, подчеркивает The Times.
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россия, всу, запад, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ВСУ, ЗАПАД, оружие
16:20 20.03.2024
 
Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ

The Times: российские умные авиабомбы стали смертельной угрозой для ВСУ

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times.
"Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ", - говорится в материалах.
Как считает командование ВСУ, мнение которого приводит издание, единственным возможным ответом на российское оружие являются западные истребители. Однако существуют проблемы с материально-техническим обеспечением, из-за чего развертывание самолетов откладывается, подчеркивает The Times.
 
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