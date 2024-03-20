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Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ

Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ

Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ

Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:20+0300

2024-03-20T16:20+0300

2024-03-20T16:20+0300

вооружения

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оружие

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times."Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ", - говорится в материалах.Как считает командование ВСУ, мнение которого приводит издание, единственным возможным ответом на российское оружие являются западные истребители. Однако существуют проблемы с материально-техническим обеспечением, из-за чего развертывание самолетов откладывается, подчеркивает The Times.

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россия, всу, запад, оружие