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Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ
Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ
Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:20+0300
2024-03-20T16:20+0300
2024-03-20T16:20+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times."Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ", - говорится в материалах.Как считает командование ВСУ, мнение которого приводит издание, единственным возможным ответом на российское оружие являются западные истребители. Однако существуют проблемы с материально-техническим обеспечением, из-за чего развертывание самолетов откладывается, подчеркивает The Times.
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россия, всу, запад, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ВСУ, ЗАПАД, оружие
Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ
The Times: российские умные авиабомбы стали смертельной угрозой для ВСУ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Вооруженные силы украины столкнулись с новой смертельной угрозой - российскими "умными" авиабомбами, пишет газета The Times
.
"Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ", - говорится в материалах.
Как считает командование ВСУ, мнение которого приводит издание, единственным возможным ответом на российское оружие являются западные истребители. Однако существуют проблемы с материально-техническим обеспечением, из-за чего развертывание самолетов откладывается, подчеркивает The Times.