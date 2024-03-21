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Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США - 21.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240321/846559728.html
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США - 21.03.2024, ПРАЙМ
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
Переговоры Украины о мире с Россией не начались из-за ультиматума США лишить Киев финансирования на невоенные нужды, заявил в своей статье американский... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T21:46+0300
2024-03-21T21:46+0300
спецоперация на украине
украина
сша
переговоры
ультиматум
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Переговоры Украины о мире с Россией не начались из-за ультиматума США лишить Киев финансирования на невоенные нужды, заявил в своей статье американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Как пишет Херш в своем блоке в Substack со ссылкой на американских должностных лиц, правительство США отвергает возможность прогресса в мирных переговорах между воюющими сторонами, однако признавая, что у Киева все меньше шансов на победу. "Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания (президента РФ) Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум", — сказал источник журналиста. Как указывает Херш, предъявленный Украине ультиматум состоял в следующем: "никаких переговоров или урегулирования, иначе США не поддержит правительство (Украины — прим. ред.) 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые страна получает ежегодно".По его словам, президент США Джо Байден "сделал ставку на противостояние российской угрозе НАТО", и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, при том, что "конец неизбежен". "У Украины нет пути к победе, и (конфликт – прим. ред.) завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", — указал собеседник журналиста.
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украина, сша, переговоры, ультиматум
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, переговоры, Ультиматум
21:46 21.03.2024
 
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США

Херш: США поставили Зеленскому ультиматум, не дав начать переговоры с Россией

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Переговоры Украины о мире с Россией не начались из-за ультиматума США лишить Киев финансирования на невоенные нужды, заявил в своей статье американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Как пишет Херш в своем блоке в Substack со ссылкой на американских должностных лиц, правительство США отвергает возможность прогресса в мирных переговорах между воюющими сторонами, однако признавая, что у Киева все меньше шансов на победу.
"Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания (президента РФ) Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум", — сказал источник журналиста.
Как указывает Херш, предъявленный Украине ультиматум состоял в следующем: "никаких переговоров или урегулирования, иначе США не поддержит правительство (Украины — прим. ред.) 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые страна получает ежегодно".
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По его словам, президент США Джо Байден "сделал ставку на противостояние российской угрозе НАТО", и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, при том, что "конец неизбежен".
"У Украины нет пути к победе, и (конфликт – прим. ред.) завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", — указал собеседник журналиста.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАпереговорыУльтиматум
 
 
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