https://1prime.ru/20240321/846559728.html
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США - 21.03.2024, ПРАЙМ
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
Переговоры Украины о мире с Россией не начались из-за ультиматума США лишить Киев финансирования на невоенные нужды, заявил в своей статье американский... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T21:46+0300
2024-03-21T21:46+0300
2024-03-21T21:46+0300
спецоперация на украине
украина
сша
переговоры
ультиматум
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Переговоры Украины о мире с Россией не начались из-за ультиматума США лишить Киев финансирования на невоенные нужды, заявил в своей статье американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Как пишет Херш в своем блоке в Substack со ссылкой на американских должностных лиц, правительство США отвергает возможность прогресса в мирных переговорах между воюющими сторонами, однако признавая, что у Киева все меньше шансов на победу. "Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания (президента РФ) Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум", — сказал источник журналиста. Как указывает Херш, предъявленный Украине ультиматум состоял в следующем: "никаких переговоров или урегулирования, иначе США не поддержит правительство (Украины — прим. ред.) 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые страна получает ежегодно".По его словам, президент США Джо Байден "сделал ставку на противостояние российской угрозе НАТО", и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, при том, что "конец неизбежен". "У Украины нет пути к победе, и (конфликт – прим. ред.) завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", — указал собеседник журналиста.
https://1prime.ru/20240321/belgiya-846555304.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, переговоры, ультиматум
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, переговоры, Ультиматум
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
Херш: США поставили Зеленскому ультиматум, не дав начать переговоры с Россией
ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Переговоры Украины о мире с Россией не начались из-за ультиматума США лишить Киев финансирования на невоенные нужды, заявил в своей статье американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Как пишет Херш в своем блоке в Substack
со ссылкой на американских должностных лиц, правительство США отвергает возможность прогресса в мирных переговорах между воюющими сторонами, однако признавая, что у Киева все меньше шансов на победу.
"Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания (президента РФ) Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум", — сказал источник журналиста.
Как указывает Херш, предъявленный Украине ультиматум состоял в следующем: "никаких переговоров или урегулирования, иначе США не поддержит правительство (Украины — прим. ред.) 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые страна получает ежегодно".
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС
По его словам, президент США Джо Байден "сделал ставку на противостояние российской угрозе НАТО", и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, при том, что "конец неизбежен".
"У Украины нет пути к победе, и (конфликт – прим. ред.) завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", — указал собеседник журналиста.