Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240321/846560280.html
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством - 21.03.2024, ПРАЙМ
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством
Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T22:31+0300
2024-03-21T22:32+0300
спецоперация на украине
лиз трасс
мария захарова
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/80/838528032_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d106444634b43006d44989fe1d8b87b1.jpg
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала она в своем Telegram-канале.Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики". 12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
https://1prime.ru/20240321/846559728.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/80/838528032_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_983b43e2b8c8f3248628069656cfaf86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лиз трасс, мария захарова, украина, россия
Спецоперация на Украине, Лиз Трасс, Мария Захарова, УКРАИНА, РОССИЯ
22:31 21.03.2024 (обновлено: 22:32 21.03.2024)
 
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством

МИД: призыв Трасс применять оружие против РФ — подстрекательство к терроризму

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала она в своем Telegram-канале.
Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
21:46
12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
 
Спецоперация на УкраинеЛиз ТрассМария ЗахароваУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала