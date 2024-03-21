https://1prime.ru/20240321/846560280.html

МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством

МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством - 21.03.2024, ПРАЙМ

МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством

Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T22:31+0300

2024-03-21T22:31+0300

2024-03-21T22:32+0300

спецоперация на украине

лиз трасс

мария захарова

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83852/80/838528032_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d106444634b43006d44989fe1d8b87b1.jpg

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала она в своем Telegram-канале.Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики". 12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.

https://1prime.ru/20240321/846559728.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лиз трасс, мария захарова, украина, россия