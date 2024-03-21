https://1prime.ru/20240321/846560280.html
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством - 21.03.2024, ПРАЙМ
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством
Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T22:31+0300
2024-03-21T22:31+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала она в своем Telegram-канале.Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики". 12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
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Спецоперация на Украине, Лиз Трасс, Мария Захарова, УКРАИНА, РОССИЯ
МИД назвал призыв Трасс применять оружие против РФ подстрекательством
МИД: призыв Трасс применять оружие против РФ — подстрекательство к терроризму
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс об использовании Украиной любого оружия против России является подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала она в своем Telegram-канале
.
Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики".
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.