Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240321/aktivy-846554183.html
Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам
Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам - 21.03.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам
Лидерам ЕС после саммита нужно утвердить предложение об реализации российских активов для финансирования Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:37+0300
2024-03-21T16:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
жозеп боррель
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_ebee4bfc14373ecabb9028b95f98122b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мар - ПРАЙМ. Лидерам ЕС после саммита нужно утвердить предложение об реализации российских активов для финансирования Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Я вместе с Еврокомиссией сделал предложение, теперь задача Совета ЕС его рассмотреть… рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее", - заявил политик перед началом встречи.Кроме того, Боррель отметил, что за два года спецоперации на Украине Евросоюз предоставил ей средств на сумму 31 миллиард евро. По его словам, сумма военной помощи постоянно растет.Ранее Боррель вместе с Европейской комиссией представили странам Евросоюза свое предложение, предполагающее использование доходов от замороженных российских средств в качестве военной помощи Украине.
https://1prime.ru/20240320/eu-846514255.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_e62f222eb7fc5652ff658de4ce931450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, жозеп боррель, замороженные российские активы
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Жозеп Боррель, замороженные российские активы
16:37 21.03.2024 (обновлено: 16:49 21.03.2024)
 
Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам

Боррель выразил надежду на принятие решения по активам РФ на саммите ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 мар - ПРАЙМ. Лидерам ЕС после саммита нужно утвердить предложение об реализации российских активов для финансирования Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Я вместе с Еврокомиссией сделал предложение, теперь задача Совета ЕС его рассмотреть… рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее", - заявил политик перед началом встречи.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Блокирование границ с Украиной мешает военному транзиту, заявил Боррель
Вчера, 14:20
Кроме того, Боррель отметил, что за два года спецоперации на Украине Евросоюз предоставил ей средств на сумму 31 миллиард евро. По его словам, сумма военной помощи постоянно растет.
Ранее Боррель вместе с Европейской комиссией представили странам Евросоюза свое предложение, предполагающее использование доходов от замороженных российских средств в качестве военной помощи Украине.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЖозеп Боррельзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала