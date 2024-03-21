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Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам

Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам - 21.03.2024, ПРАЙМ

Боррель призвал как можно быстрее принять решение по российским активам

Лидерам ЕС после саммита нужно утвердить предложение об реализации российских активов для финансирования Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T16:37+0300

2024-03-21T16:37+0300

2024-03-21T16:49+0300

спецоперация на украине

россия

украина

жозеп боррель

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - ПРАЙМ. Лидерам ЕС после саммита нужно утвердить предложение об реализации российских активов для финансирования Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Я вместе с Еврокомиссией сделал предложение, теперь задача Совета ЕС его рассмотреть… рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее", - заявил политик перед началом встречи.Кроме того, Боррель отметил, что за два года спецоперации на Украине Евросоюз предоставил ей средств на сумму 31 миллиард евро. По его словам, сумма военной помощи постоянно растет.Ранее Боррель вместе с Европейской комиссией представили странам Евросоюза свое предложение, предполагающее использование доходов от замороженных российских средств в качестве военной помощи Украине.

https://1prime.ru/20240320/eu-846514255.html

украина

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россия, украина, жозеп боррель, замороженные российские активы