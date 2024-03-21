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Началось. Все падало, а рубль рос

Началось. Все падало, а рубль рос - 21.03.2024, ПРАЙМ

Началось. Все падало, а рубль рос

В среду 21 марта рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам на фоне ослабления доллара США и подготовки российских экспортеров к уплате налогов 28... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T08:48+0300

2024-03-21T08:48+0300

2024-03-21T09:27+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В среду 21 марта рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам на фоне ослабления доллара США и подготовки российских экспортеров к уплате налогов 28 марта. Курс доллара снизился на 0,43% до 92,25 рубля, евро подешевел на 0,36% до 100,29 рубля, а юань потерял 0,28%, опустившись до 12,79 рубля. Внимание участников валютного рынка было приковано к заседанию Федеральной резервной системы США и выступлению ее главы Джерома Пауэлла. По итогам двухдневного заседания американский регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом ФРС намекнула на возможность начала цикла снижения ставок в этом году, если инфляция продолжит замедляться заданными темпами. Индекс доллара США мог упасть после речи Пауэлла из-за сигналов о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики Федрезерва в текущем году, что делает американскую валюту менее привлекательной для инвесторов. В настоящее время рынок закладывает три понижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году, однако новый прогноз может предусматривать только два шага по снижению ставки. На нефтяном рынке в среду баррель нефти Brent подешевел на 1,23% до $86,2 за баррель. Покупатели нефти отступили от уровня сопротивления $87,50 за баррель, несмотря на ослабление доллара США. Согласно еженедельным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 марта, сократились на 1,95 млн баррелей до 445,245 млн баррелей. Это снижение превзошло прогнозы аналитиков на 0,9 млн баррелей и предварительную оценку Американского института нефти, указывавшую на уменьшение на 1,52 млн баррелей. Запасы бензина рухнули на 3,31 млн баррелей до 238,182 млн баррелей, что значительно превысило ожидавшееся сокращение на 1,35 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов выросли на 0,62 млн баррелей до 118,612 млн баррелей при прогнозе роста на 0,09 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 13,1 млн баррелей в сутки. Данные о более резком, чем ожидалось, снижении запасов нефти и бензина изначально поддержали краткосрочный рост цен на нефть. Однако позднее котировки вновь развернулись вниз, обновив дневные минимумы, несмотря на в целом позитивную статистику и ослабление доллара после выступления Джерома Пауэлла. Хотя запасы ключевых энергоносителей в США сократились значительно сильнее прогнозов, реакция нефтяного рынка на эти данные оказалась неоднозначной и непродолжительной. Полагаю, отступление покупателей произошло из-за того, что они не смогли преодолеть сопротивление на уровне $87,50 за баррель. В четверг 22 марта на торгах в Азии баррель нефти Brent торговался по $86,47. Я по-прежнему ожидаю продолжения роста нефтяных котировок до $96,5 за баррель к 16 апреля. После прохождения $87,5 следующим второстепенным уровнем сопротивления станет отметка $88,4. Торги на Московской бирже открылись в четверг небольшим ростом рубля. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,36 руб. С учетом падения индекса доллара по отношению к рублю можно ожидать дальнейшего продвижения курса американской валюты в сторону отметки 91,8 рубля. Однако, судя по внутренней структуре торгов и распределению объемов, на общем ослаблении доллара кто-то активно продавал российскую валюту. Сопротивлением по-прежнему выступает уровень 93,30 рубля. В целом на курс рубля влияет дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением из-за недостаточного объема экспортной выручки и расходов государственного бюджета. Поддержку российской валюте оказывают приближение налогового периода и повышение цен на нефть. 22 марта Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой процентной ставки.Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 3267,10 п., индекс РТС - на 0,21%, до 1113,87 п. Российский рынок акций открылся ростом, отыгрывая утраченные позиции во вторник. Восходящая тенденция наблюдалась в течение четырех часов, после чего индекс снизился. Технические сигналы указывают на продолжение коррекции до зоны 3220 - 3230.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи