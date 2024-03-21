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Mitsubishi по цене "Нивы". Россиянам дали ценный совет

Mitsubishi по цене "Нивы". Россиянам дали ценный совет - 21.03.2024, ПРАЙМ

Mitsubishi по цене "Нивы". Россиянам дали ценный совет

Японский кроссовер Mitsubishi Outlander XL был признан надежным кроссовером, который можно приобрести за один миллион рублей, что соответствует цене новой... | 21.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Японский кроссовер Mitsubishi Outlander XL был признан надежным кроссовером, который можно приобрести за один миллион рублей, что соответствует цене новой "Нивы", пишет издание "За рулем"."По цене Нивы сейчас отдают машины 2007-2008 годов выпуска. Официально в РФ продавали Аутлендеры с бензиновыми двигателями 2.0, 2.4 и 3.0", - говорится в публикации.По словам эксперта Александра Виноградова, модель официально продавалась в России с бензиновыми двигателями 2,0, 2,4 и 3,0 литра. После пробега в 220-250 тысяч километров 4-цилиндровые двигатели могут начать интенсивно потреблять масло и выделять сизый дым из выхлопной трубы.Проблему можно решить заменой поршневых колец. Двигателям 2,0 и 2,4 литра свойственна течь из-под прокладки клапанной крышки после 200 тысяч километров, а 3,0-литровому V6 могут треснуть крышки. 3,0-литровый V6 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая надежна, отметил эксперт.Система полного привода надежна, но может потребовать замены изношенных сальников шестерен и крестовин карданного вала после 200 тысяч километров пробега. Ремонт таких проблем может стоить много, что является аргументом для получения хорошей скидки, заключил он.

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россия, авто, кроссовер, новости, mitsubishi