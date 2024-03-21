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Чистая прибыль BMW в 2023 году снизилась на 35 процентов
Чистая прибыль BMW в 2023 году снизилась на 35 процентов - 21.03.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль BMW в 2023 году снизилась на 35 процентов
Чистая прибыль немецкого автоконцерна Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в прошлом году снизилась на 35% по сравнению с 2022 годом и составила 12,165 миллиарда... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:09+0300
2024-03-21T10:09+0300
2024-03-21T10:09+0300
авто
чистая прибыль
bmw
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автоконцерна Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в прошлом году снизилась на 35% по сравнению с 2022 годом и составила 12,165 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 17,67 евро после 27,31 евро годом ранее. Выручка выросла на 9% - до 155,498 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании при этом выросла на 16,8% в годовом выражении, до 2,614 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,77 евро после 3,43 евро в четвертом квартале 2022 года. Выручка в годовом выражении выросла на 9% - до 42,968 миллиарда евро. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2023 года составлял 154,95 тысяч человек.
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авто, чистая прибыль, bmw
Авто, чистая прибыль, BMW
Чистая прибыль BMW в 2023 году снизилась на 35 процентов
Чистая прибыль BMW снизилась до 12,165 миллиарда евро в 2023 году
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автоконцерна Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в прошлом году снизилась на 35% по сравнению с 2022 годом и составила 12,165 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль в пересчете на одну акцию составила 17,67 евро после 27,31 евро годом ранее. Выручка выросла на 9% - до 155,498 миллиарда евро.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании при этом выросла на 16,8% в годовом выражении, до 2,614 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,77 евро после 3,43 евро в четвертом квартале 2022 года. Выручка в годовом выражении выросла на 9% - до 42,968 миллиарда евро.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2023 года составлял 154,95 тысяч человек.