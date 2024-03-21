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Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая - 21.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240321/danilov-846537260.html
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая - 21.03.2024, ПРАЙМ
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя,... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:17+0300
2024-03-21T10:31+0300
спецоперация на украине
украина
китай
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, раскритиковав его позицию по переговорам с Москвой.В ходе мартовского турне по Европе Ли Хуэй занимался поиском политических решений украинского кризиса. В России, Бельгии, Польше, Украине, ФРГ и Франции он провел переговоры с официальными лицами. Издание Politico, ссылаясь чиновников, сообщило, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет представлена Россия.В эфире телеканала "Рада" Данилов заявил, что Китае не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой."Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", — сказал чиновник."Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться - свое отдавайте", - добавил он, подчеркнув, что этот вопрос не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР.Затем Данилов сделал вид, что не помнит, "как там его фамилия", и произнес имя Ли Хуэя в нецензурной форме.Деятели киевского режима и ранее допускали в адрес ответственных лиц Китая оскорбительные высказывания. В январе на пресс-конференции в Давосе Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером Ли Цяном, так как тот якобы не является лидером и не уполномочен принимать решения.Россия не раз заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. В Кремле указывали, что на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога, но при этом абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, а на данный момент это возможно только военным путем. Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения.
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украина, китай, снбо
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, КИТАЙ, СНБО
10:17 21.03.2024 (обновлено: 10:31 21.03.2024)
 
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая

Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя КНР

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, раскритиковав его позицию по переговорам с Москвой.
В ходе мартовского турне по Европе Ли Хуэй занимался поиском политических решений украинского кризиса. В России, Бельгии, Польше, Украине, ФРГ и Франции он провел переговоры с официальными лицами. Издание Politico, ссылаясь чиновников, сообщило, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет представлена Россия.
В эфире телеканала "Рада" Данилов заявил, что Китае не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.
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"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", — сказал чиновник.
"Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться - свое отдавайте", - добавил он, подчеркнув, что этот вопрос не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР.
Затем Данилов сделал вид, что не помнит, "как там его фамилия", и произнес имя Ли Хуэя в нецензурной форме.
Деятели киевского режима и ранее допускали в адрес ответственных лиц Китая оскорбительные высказывания. В январе на пресс-конференции в Давосе Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером Ли Цяном, так как тот якобы не является лидером и не уполномочен принимать решения.
Россия не раз заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. В Кремле указывали, что на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога, но при этом абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, а на данный момент это возможно только военным путем. Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКИТАЙСНБО
 
 
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