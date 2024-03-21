https://1prime.ru/20240321/indiya-846534305.html

"Крупнейший провал": Западу указали на дыру в антироссийской стратегии

"Крупнейший провал": Западу указали на дыру в антироссийской стратегии - 21.03.2024, ПРАЙМ

"Крупнейший провал": Западу указали на дыру в антироссийской стратегии

Нынешнюю политику Индии, которая отказывается поддерживать Запад в противостоянии России, можно считать одним из его крупнейших провалов, отмечает хорватское... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T09:15+0300

2024-03-21T09:15+0300

2024-03-21T09:21+0300

россия

индия

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запад

мировой порядок

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Нынешнюю политику Индии, которая отказывается поддерживать Запад в противостоянии России, можно считать одним из его крупнейших провалов, отмечает хорватское издание Advance.Одно из наглядных проявлений этой позиции Нью-Дели, как отмечается, — тот факт, что премьер Нарендра Моди поздравил российского президента Владимира Путина с переизбранием, отметив "особые отношения между странами".Индия сегодня — самая многолюдная страна мира, и заставить ее поступать так, как ей диктуют, непросто даже для сильнейшей державы мира, такой как США, признает автор. Также Индия — давний союзник России еще со времен холодной войны, и эти отношения сохранились, а сейчас страны сотрудничают в рамках БРИКС, напоминает он."Индия совершенно откровенно удовлетворяет свои национальные потребности, не обращая внимания на призывы сплотиться против России", — пишет обозреватель, добавляя, что Нью-Дели закупает российские энергоносители, пусть и с большой скидкой, и тем самым якобы "очень помогает России вести вооруженный конфликт на Украине".В целом происходящее демонстрирует тот факт, что "остальной мир уже активно практикует то, о чем любит упоминать сам Владимир Путин, — многополярность и невмешательство в чужие внутренние проблемы", подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, индия, запад, мировой порядок, нефть, брикс