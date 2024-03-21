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"Нашим СМИ нет веры": победа Путина открыла итальянцам глаза - 21.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240321/italiya-846535522.html
"Нашим СМИ нет веры": победа Путина открыла итальянцам глаза
"Нашим СМИ нет веры": победа Путина открыла итальянцам глаза - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Нашим СМИ нет веры": победа Путина открыла итальянцам глаза
Итальянская пресса проиграла в репутационной войне, распространяя западную пропаганду о России и украинском конфликте, пишет издание IL Fatto Quotidiano. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:55+0300
2024-03-21T10:19+0300
спецоперация на украине
италия
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Итальянская пресса проиграла в репутационной войне, распространяя западную пропаганду о России и украинском конфликте, пишет издание IL Fatto Quotidiano.Наглядным свидетельством несостоятельности СМИ назван тот факт, что ранее они предрекали скорое "свержение" Владимира Путина, тогда как российский президент на состоявшихся выборах был переизбран, причем с рекордным результатом.Что касается украинского конфликта, то итальянские СМИ, как отмечается, развязали войну против Бьянки Берлингуэр, представившей правдивый анализ. Ее программа была в шаге от закрытия, так как ведущая выразила сомнение, что Киев легко выиграет.Характерно также то, что итальянские газеты склонны навешивать ярлыки, например, они выделяют категорию так называемых "путинистов" — либералистское понятие, отсылающее в представлении тех, кто придерживается доминирующей идеологии, к тому, что противоречит принципам свободного общества.Подчеркивается, что министр обороны Гвидо Крозетто и его заместитель Изабелла Раути окружили себя аналитиками-пропагандистами, чей девиз гласит: "С Россией покончено", вместо того чтобы выдать патенты на "научность" серьезным аналитикам, которые говорили: "Украина обречена".Кроме того, ведущие газеты обратились к секретным службам с призывом, чтобы последние доложили парламентскому комитету по безопасности о частной жизни тех университетских профессоров, которые говорили, что главным вопросом в российско-украинском конфликте является вступление Украины в НАТО. Вместе с тем, это подтвердил даже генсек альянса Йенс Столтенберг, отмечается в статье."Это формы запугивания, которые несовместимы со свободным обществом. Мы привыкли говорить, что русские — заложники Путина. Теперь мы обнаружили, что итальянцы — заложники коррумпированной информационной системы, которая поддерживает не справляющийся со своими обязанностями правящий класс", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240307/846060991.html
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италия, россия, сми, ес
Спецоперация на Украине, ИТАЛИЯ, РОССИЯ, СМИ, ЕС
09:55 21.03.2024 (обновлено: 10:19 21.03.2024)
 
"Нашим СМИ нет веры": победа Путина открыла итальянцам глаза

FQ: СМИ Италии навязывают западную пропаганду, не связанную с реальностью

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Итальянская пресса проиграла в репутационной войне, распространяя западную пропаганду о России и украинском конфликте, пишет издание IL Fatto Quotidiano.
Наглядным свидетельством несостоятельности СМИ назван тот факт, что ранее они предрекали скорое "свержение" Владимира Путина, тогда как российский президент на состоявшихся выборах был переизбран, причем с рекордным результатом.
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Что касается украинского конфликта, то итальянские СМИ, как отмечается, развязали войну против Бьянки Берлингуэр, представившей правдивый анализ. Ее программа была в шаге от закрытия, так как ведущая выразила сомнение, что Киев легко выиграет.
Характерно также то, что итальянские газеты склонны навешивать ярлыки, например, они выделяют категорию так называемых "путинистов" — либералистское понятие, отсылающее в представлении тех, кто придерживается доминирующей идеологии, к тому, что противоречит принципам свободного общества.
Подчеркивается, что министр обороны Гвидо Крозетто и его заместитель Изабелла Раути окружили себя аналитиками-пропагандистами, чей девиз гласит: "С Россией покончено", вместо того чтобы выдать патенты на "научность" серьезным аналитикам, которые говорили: "Украина обречена".
Кроме того, ведущие газеты обратились к секретным службам с призывом, чтобы последние доложили парламентскому комитету по безопасности о частной жизни тех университетских профессоров, которые говорили, что главным вопросом в российско-украинском конфликте является вступление Украины в НАТО. Вместе с тем, это подтвердил даже генсек альянса Йенс Столтенберг, отмечается в статье.
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"Это формы запугивания, которые несовместимы со свободным обществом. Мы привыкли говорить, что русские — заложники Путина. Теперь мы обнаружили, что итальянцы — заложники коррумпированной информационной системы, которая поддерживает не справляющийся со своими обязанностями правящий класс", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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