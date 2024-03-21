https://1prime.ru/20240321/kiev-846532876.html
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ
В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T06:57+0300
2024-03-21T06:57+0300
2024-03-21T06:57+0300
спецоперация на украине
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве снова слышны мощные взрывы", - отмечается в сообщении.Ранее "Общественное" и издание "Зеркало недели" сообщили о двух произошедших в украинской столице сериях взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 4.21 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
https://1prime.ru/20240320/zamorozhennye-aktivy-846520771.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ
"Общественное": в Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве снова слышны мощные взрывы", - отмечается в сообщении.
Ранее "Общественное" и издание "Зеркало недели" сообщили о двух произошедших в украинской столице сериях взрывов.
В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 4.21 мск звучит сигнал воздушной тревоги.