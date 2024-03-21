https://1prime.ru/20240321/kiev-846532876.html

Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ

Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ

Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ

В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T06:57+0300

2024-03-21T06:57+0300

2024-03-21T06:57+0300

спецоперация на украине

украина

киев

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве снова слышны мощные взрывы", - отмечается в сообщении.Ранее "Общественное" и издание "Зеркало недели" сообщили о двух произошедших в украинской столице сериях взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 4.21 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

https://1prime.ru/20240320/zamorozhennye-aktivy-846520771.html

украина

киев

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украина, киев