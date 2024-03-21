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Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ
В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T06:57+0300
2024-03-21T06:57+0300
спецоперация на украине
украина
киев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве снова слышны мощные взрывы", - отмечается в сообщении.Ранее "Общественное" и издание "Зеркало недели" сообщили о двух произошедших в украинской столице сериях взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 4.21 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
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украина
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украина, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев
06:57 21.03.2024
 
Третья за 20 минут серия взрывов произошла в Киеве, пишут украинские СМИ

"Общественное": в Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Киеве за 20 минут произошло три серии взрывов, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве снова слышны мощные взрывы", - отмечается в сообщении.
Ранее "Общественное" и издание "Зеркало недели" сообщили о двух произошедших в украинской столице сериях взрывов.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 4.21 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиев
 
 
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