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Москва и Эр-Рияд не позволят вмешаться в работу ОПЕК+, заявил Лавров

Москва и Эр-Рияд не позволят вмешаться в работу ОПЕК+, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ

Москва и Эр-Рияд не позволят вмешаться в работу ОПЕК+, заявил Лавров

Россия и Саудовская Аравия не позволят вмешаться в механизмы регулирования мирового рынка нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил министр иностранных дел... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:23+0300

2024-03-21T11:23+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия не позволят вмешаться в механизмы регулирования мирового рынка нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил министр иностранных дел России глава Сергей Лавров. "Саудовская Аравия искренне, исходя из интересов своего государства, королевства, подданных, заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильны и обеспечивали нормальную прибыль нефтедобывающим странам, но одновременно были бы на таком уровне, который будет привлекателен для покупателей", - заметил министр.Лавров подчеркнул, что работа участников ОПЕК+ полностью отражает это стремление. Саудовская Аравия четко придерживается этой инициативы, поэтому любые попытки вмешаться в этом процесс будут пресечены.Ранее МЭА сообщало, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале снизили добычу на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январем, до 34,74 миллиона баррелей в сутки, но превысили объявленные обязательства по сокращению добычи на 420 тысяч баррелей в сутки.В начале марта Саудовская Аравия продлила на второй квартал добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне будет сокращать экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей вместо 500 тысяч баррелей нефтяного экспорта в текущем квартале. Другие участники альянса продлили до конца июня решение сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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россия, саудовская аравия, новости, нефть, сергей лавров