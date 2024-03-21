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Лавров рассказал о преимуществах торговли нефтью с Индией и Китаем

Лавров рассказал о преимуществах торговли нефтью с Индией и Китаем - 21.03.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о преимуществах торговли нефтью с Индией и Китаем

Россия не понесет убытки от торговли нефтью с Индией и Китаем, рассказал министр иностранных дел страны Сергей Лавров. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:32+0300

2024-03-21T11:32+0300

2024-03-21T12:08+0300

энергетика

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нефть

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия не понесет убытки от торговли нефтью с Индией и Китаем, рассказал министр иностранных дел страны Сергей Лавров."Нет. Таких угроз не вижу вообще. Уже сказал, что и Китай, и Индия растут быстро. Они могут "поглотить" предложения от многих стран-членов ОПЕК+. Организация регулирует рынок и цены по-честному, справедливо, учитывая интересы и потребителей. ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены. Это тот самый честный баланс интересов", - отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью для документального проекта "Нефть".Министр добавил, что он не переживает, что Россия может попасть в зависимость от покупателей ее энергоресурсов. По его словам, опасаться нужно тех, кто разрушает инфраструктуру, которая прежде обеспечивала процветание государств Европы, а не этих партнеров.Лавров заявил, что Россия также удвоила ввоз нефтепродуктов в страны Африки за последние год-полтора.

https://1prime.ru/20240321/lavrov-846540979.html

индия

китай

африка

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россия, индия, китай, сергей лавров, африка, нефть