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Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров
Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:41+0300
2024-03-21T12:41+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства дал интервью в рамках документального проекта "Нефть". Ему задали вопрос, могут ли интересы России и Ирана на нефтяном рынке пересечься."Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль", - ответил Лавров.По словам министра, Тегеран, как и Москва, является членом ОПЕК+, где стороны умеют договариваться."Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - подчеркнул он.Лавров добавил, что рынок углеводородов будет расти, а недостатка в потребителях не прогнозируется.
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россия, нефть, иран, сергей лавров, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ИРАН, Сергей Лавров, ОПЕК
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров
Лавров: Россия не опасается, что Иран составит ей конкуренцию на рынке нефти
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства дал интервью в рамках документального проекта "Нефть". Ему задали вопрос, могут ли интересы России и Ирана на нефтяном рынке пересечься.
"Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль", - ответил Лавров.
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
По словам министра, Тегеран, как и Москва, является членом ОПЕК+, где стороны умеют договариваться.
"Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - подчеркнул он.
Лавров добавил, что рынок углеводородов будет расти, а недостатка в потребителях не прогнозируется.