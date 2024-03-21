Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240321/lavrov-846543848.html
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров
Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:41+0300
2024-03-21T12:41+0300
энергетика
россия
нефть
иран
сергей лавров
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846543418_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_6dab56087dcf56853c1e1d736822edac.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства дал интервью в рамках документального проекта "Нефть". Ему задали вопрос, могут ли интересы России и Ирана на нефтяном рынке пересечься."Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль", - ответил Лавров.По словам министра, Тегеран, как и Москва, является членом ОПЕК+, где стороны умеют договариваться."Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - подчеркнул он.Лавров добавил, что рынок углеводородов будет расти, а недостатка в потребителях не прогнозируется.
https://1prime.ru/20240321/iran-846542657.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846543418_416:0:3145:2047_1920x0_80_0_0_37ad60ace4a8cdbc45ad96c11c4a75f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, иран, сергей лавров, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ИРАН, Сергей Лавров, ОПЕК
12:41 21.03.2024
 
Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров

Лавров: Россия не опасается, что Иран составит ей конкуренцию на рынке нефти

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Заседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства дал интервью в рамках документального проекта "Нефть". Ему задали вопрос, могут ли интересы России и Ирана на нефтяном рынке пересечься.
"Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль", - ответил Лавров.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
12:11
По словам министра, Тегеран, как и Москва, является членом ОПЕК+, где стороны умеют договариваться.
"Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - подчеркнул он.
Лавров добавил, что рынок углеводородов будет расти, а недостатка в потребителях не прогнозируется.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьИРАНСергей ЛавровОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала