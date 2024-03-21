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Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров

Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ

Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана, заявил Лавров

Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:41+0300

2024-03-21T12:41+0300

2024-03-21T12:41+0300

энергетика

россия

нефть

иран

сергей лавров

опек

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Недостатка в потребителях нефти не будет, Россия не опасается конкуренции со стороны Ирана в этой сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства дал интервью в рамках документального проекта "Нефть". Ему задали вопрос, могут ли интересы России и Ирана на нефтяном рынке пересечься."Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль", - ответил Лавров.По словам министра, Тегеран, как и Москва, является членом ОПЕК+, где стороны умеют договариваться."Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - подчеркнул он.Лавров добавил, что рынок углеводородов будет расти, а недостатка в потребителях не прогнозируется.

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россия, нефть, иран, сергей лавров, опек