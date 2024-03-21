https://1prime.ru/20240321/makron-846543572.html

"Россия не будет так добра". В США посмеялись над Макроном-"боксером"

"Россия не будет так добра". В США посмеялись над Макроном-"боксером" - 21.03.2024, ПРАЙМ

"Россия не будет так добра". В США посмеялись над Макроном-"боксером"

Американский экс-разведчик Скотт Риттер высмеял фото президента Франции Эммануэля Макрона, где тот запечатлен на боксерской тренировке. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:38+0300

2024-03-21T12:38+0300

2024-03-21T12:39+0300

спецоперация на украине

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эммануэль макрон

скотт риттер

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Американский экс-разведчик Скотт Риттер высмеял фото президента Франции Эммануэля Макрона, где тот запечатлен на боксерской тренировке.Фото, в черно-белых тонах, опубликовала личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер.Риттер сослался на перепост в соцсети X новости с пояснением: "На фоне заявлений о возможной отправке французских военных на Украину Макрон опубликовал фотографии, на которых он бьет по боксерской груше". Пользователь прокомментировал пост словами "Это вызывает такое же отвращение, как и НАТО".Риттер сопроводил материал репликой "Жаль, что груша не дает сдачи. Россия не будет столь добра к французским солдатам на Украине".Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.

https://1prime.ru/20240320/frantsiya-846517802.html

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франция, россия, украина, эммануэль макрон, скотт риттер, сша