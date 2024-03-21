https://1prime.ru/20240321/medvedev-846554903.html

Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК

Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК - 21.03.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК

Необходимо работать быстрее, чтобы претворить в жизнь инвестиционные планы в военно-промышленном комплексе, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T17:04+0300

2024-03-21T17:04+0300

2024-03-21T17:04+0300

вооружения

дмитрий медведев

тамбовская область

оружие

впк

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Необходимо работать быстрее, чтобы претворить в жизнь инвестиционные планы в военно-промышленном комплексе, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Политик в четверг, 21 марта, находится в Тамбовской области. В рамках рабочей поездки он провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, а также посетил Тамбовский пороховой завод."Безусловно, для нас важно, чтобы те инвестиционные планы, которые есть, претворились в жизнь. Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее", - сказал Медведев.Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что текущие перспективы и потребности в ВПК требуют максимально слаженной и быстрой работы.Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Был основан в 1915 году.

https://1prime.ru/20240320/vooruzheniya-846520040.html

тамбовская область

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дмитрий медведев, тамбовская область, оружие, впк