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Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК
Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК - 21.03.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК
Необходимо работать быстрее, чтобы претворить в жизнь инвестиционные планы в военно-промышленном комплексе, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:04+0300
2024-03-21T17:04+0300
вооружения
дмитрий медведев
тамбовская область
оружие
впк
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Необходимо работать быстрее, чтобы претворить в жизнь инвестиционные планы в военно-промышленном комплексе, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Политик в четверг, 21 марта, находится в Тамбовской области. В рамках рабочей поездки он провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, а также посетил Тамбовский пороховой завод."Безусловно, для нас важно, чтобы те инвестиционные планы, которые есть, претворились в жизнь. Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее", - сказал Медведев.Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что текущие перспективы и потребности в ВПК требуют максимально слаженной и быстрой работы.Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Был основан в 1915 году.
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дмитрий медведев, тамбовская область, оружие, впк
Вооружения, Дмитрий Медведев, Тамбовская область, оружие, ВПК
17:04 21.03.2024
 
Медведев призвал быстрее работать над выполнением инвестпланов в ВПК

Медведев: важно, чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь, работать надо быстрее

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Необходимо работать быстрее, чтобы претворить в жизнь инвестиционные планы в военно-промышленном комплексе, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик в четверг, 21 марта, находится в Тамбовской области. В рамках рабочей поездки он провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, а также посетил Тамбовский пороховой завод.
"Безусловно, для нас важно, чтобы те инвестиционные планы, которые есть, претворились в жизнь. Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее", - сказал Медведев.
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Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что текущие перспективы и потребности в ВПК требуют максимально слаженной и быстрой работы.
Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Был основан в 1915 году.
 
ВооруженияДмитрий МедведевТамбовская областьоружиеВПК
 
 
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