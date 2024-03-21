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Заработали миллиарды: мир содрогнется от нового нефтяного ралли

Заработали миллиарды: мир содрогнется от нового нефтяного ралли - 21.03.2024, ПРАЙМ

Заработали миллиарды: мир содрогнется от нового нефтяного ралли

Нефтетрейдеры подсчитывают сверхдоходы: на волатильности стоимости "черного золота" они в прошлом году заработали миллиарды. Ждет ли мир новое нефтяное ралли и... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T06:00+0300

2024-03-21T06:00+0300

2024-03-21T06:00+0300

эксклюзив

нефть

экспортные цены на нефть

поставки нефти

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Нефтетрейдеры подсчитывают сверхдоходы: на волатильности стоимости "черного золота" они в прошлом году заработали миллиарды. Ждет ли мир новое нефтяное ралли и будет ли возможность присоединиться к нему у России?Как пишет Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию Oliver Wyma, по итогам прошлого года нефтетрейдеры получили серьезную прибыль в 100 миллиардов долларов, благодаря чему накопили от 70 до 120 миллиардов свободных денежных средств. Эти сбережения трейдеры хотят вложить в модернизацию, в новые проекты и создание новых хранилищ сырья.Великое ценовое выравниваниеРазговоры в возможном начале нового сырьевого, в том числе и нефтяного суперцикла ведутся давно. Для этого есть все основания – спрос на сырье не падает, перспективы возобновляемой энергетики по-прежнему неопределённы, а рост экономики, который все же вероятен, потребует ресурсов.Сегодня события в разных сферах развиваются очень похоже на то, как это происходило в семидесятые годы прошлого века, полагает начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.“И если аналогия будет полной, то через пару лет мир, действительно, может ожидать новый виток инфляции и ценовое ралли в большинстве видов сырья и в драгметаллах”, - рассуждает аналитик.Но история, как известно, никогда не повторяется на 100%. Есть и предпосылки для снижения цен. Если Федрезерв будет слишком долго удерживать высокие ставки, это замедлит американскую экономику и вкупе с непростой ситуацией в Китае закономерно снизит мировой спрос спрос.Правда у рынка есть и важный фактор поддержки в виде геополитики, которая заложила заметную премию в цены на нефть.“Вполне возможно, что мир вступил в многолетний период военных конфликтов, которые будут как минимум ограничивать снижение цен”, - считает Церазов.Кроме того, "зеленая" повестка по-прежнему важна на Западе, и она работает на удержание цен в нынешних рамках. "Удешевление нефти снизит конкурентоспособность "зеленой" отрасли и замедлит ее развитие. Поэтому текущий диапазон цен на нефть (75-90 долларов за баррель) более-менее устраивает и производителей, и потребителей, и страны, делающие ставку на возобновляемые источники энергии”, - полагает экономист.Не исключено, что в ближайшую пару лет мы не увидим ни уверенного роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель, ни их снижения ниже 50 долларов за баррель. “Это делает наступление новой эпохи нефтяных сверхдоходов маловероятной”, - полагает экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов.Не только энергетикаНо все это дает новые возможности для нефтетрейдеров заработать на торговле – явной и теневой. Дело в том, что нефтетрейдеры делают ставку не только на ископаемое топливо. Основной их бизнес заключается в посредничестве между производителями товарных активов и их потребителями.“Поэтому прибыльность их бизнеса зависит не столько от общего уровня цен на сырье, сколько от волатильности мирового рынка, на котором они, помимо прочего, выступают демпфером: покупая, когда цены низки, и продавая, когда они высоки”, - говорит экономист.При этом далеко не весь бизнес сырьевых трейдеров фокусируется на энергетике и связанных с ней отраслях. Так, в 2023 финансовом году этот сектор принес одному из крупнейших нефтетрейдеров Trafigura около 70% выручки, а торговля металлами и минералами – 30%, что, как полагает Церазов, тоже немало.Кроме того, сырьевые трейдеры активно вкладываются и в зеленую энергетику. Проще говоря, они стараются не класть все яйца в одну корзину, как и подобает опытным бизнесменам и инвесторам. В конце концов, неизвестно, что выстрелит в плюс, а что принесет убытки. А, возможно, все активы будут развиваться равномерно, и тогда торговцы тоже неплохо заработают."Подушка безопасности"Пока же они решают, как потратить заработанное. Вероятно, в ближайшее время можно ждать роста инвестиций как в новые, так и в существующие проекты по нефтедобыче и переработке, считает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Крупные игроки нефтяного рынка уверяют: снижения спроса на ископаемое топливо не будет, возможен только рост. "Мы должны отказаться от фантазий о поэтапном отказе от нефти и газа и вместо этого инвестировать в них, адекватно отражая реалистичные предположения о спросе", — сказал на днях генеральный директор Saudi Aramco Амин Насерна энергетической конференции, проводимой S&P Global.При этом истощение ликвидности продолжает являться значительным риском для нефтетрейдеров. Мировая экономика замедляется, и в 2024 году можно ожидать ослабления глобального спроса на нефть, объясняет экономист.Таким образом, нефтетрейдерам необходима "подушка безопасности", чтобы защитить себя от возможных провалов рынка. Признаки замедления спроса на мировом рынке нефти вынуждают их работать в более маржинальных сегментах и активизироваться в торговле нефтепродуктами, которая сейчас переживает самый сильный за последние годы бум.Новая эпоха для РоссииА что же Россия? Экспорт в нашей стране переживает новую эпоху, поставки ориентируются, прежде всего, на Китай и Индию. Так, в марте закупки Китаем российской нефти достигнут рекордных 1,7 миллиона баррелей в день. По сведениям Bloomberg, на китайские НПЗ поступит нефть сортов Sokol и ESPO, от которой отказывается Индия из-за опасения санкций США.По мнению Александрова, упор на работу с азиатскими партнёрами, донастройка маршрутов и механизма расчетов уже привели к тому, что пусть и рассчитываемый сейчас довольно условно ценовой спред между российскими поставками и Brent практически сократился до нуля, по крайней мере, до нормального исторического значения.“Работа с китайскими покупателями в этом отношении может создать дополнительные возможности для стабилизации цен и объёмов, но только если это взаимодействие не пойдёт в ущерб иным покупателям на Юге и Востоке”, - поясняет аналитик.“С одной стороны, Россия вынуждена продавать нефть указанным странам с дисконтом, а с другой – пытается организовать торговлю таким образом, чтобы замкнуть на себе связанные с поставкой нефти за рубеж транспортные и страховые услуги”, - указывает Смирнов.Так что у наших нефтетрейдеров сегодня непростые времена, но развитие посреднического бизнеса между продавцом и покупателем сулит им хороший доход. Если, конечно, ситуация с санкциями не ухудшится.В любом случае, на российскую нефть всегда найдется покупатель. Полностью исключить ее с рынка невозможно. Ее доля на мировом рынке составляет 10-15%, Россия входит в топ-3 мировых лидеров по добыче. Уход такого поставщика с рынка спровоцирует нефтяное ралли, которое никому и не снилось. Но будет ли это в интересах остальных стран?

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, нефть, экспортные цены на нефть, поставки нефти