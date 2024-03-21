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Лавров надеется, что США не пойдут на поводу у Киева по потолку цен

Лавров надеется, что США не пойдут на поводу у Киева по потолку цен - 21.03.2024, ПРАЙМ

Лавров надеется, что США не пойдут на поводу у Киева по потолку цен

Москва надеется, что Вашингтон "сохранит национальную гордость" и не станет понижать потолок цен на нефть по требованию Киева, в противном случае США ждут... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:25+0300

2024-03-21T11:25+0300

2024-03-21T11:25+0300

энергетика

нефть

потолок цен на нефть

сергей лавров

россия

сша

китай

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москва надеется, что Вашингтон "сохранит национальную гордость" и не станет понижать потолок цен на нефть по требованию Киева, в противном случае США ждут серьезные последствия. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Газета Washington Post ранее писала, сославшись на источники, что украинские власти призывают Белый дом снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов, однако администрация президента Джо Байдена сопротивляется, опасаясь скачка цен на газ.Лавров в ходе интервью для документального проекта "Нефть" назвал призывы Киева выходящими за всякие рамки, напомнив, что сама концепция "потолка" является антирыночной."Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского", - добавил он. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.

https://1prime.ru/20240320/indiya-846530286.html

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нефть, потолок цен на нефть, сергей лавров, россия, сша, китай