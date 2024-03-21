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США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин

США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин - 21.03.2024, ПРАЙМ

США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин

США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T21:19+0300

2024-03-21T21:19+0300

2024-03-21T21:19+0300

энергетика

сша

цена

мировой нефтяной рынок

сергей нарышкин

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США", — сказал Нарышкин в интервью для документального проекта "Нефть". "Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным", — добавил он.Ранее Сенат США предложил ввести запрет на продажу "странам-соперницам" нефть из резервов США.

сша

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сша, цена, мировой нефтяной рынок, сергей нарышкин