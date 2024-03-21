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США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин
США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин - 21.03.2024, ПРАЙМ
США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин
США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T21:19+0300
2024-03-21T21:19+0300
энергетика
сша
цена
мировой нефтяной рынок
сергей нарышкин
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США", — сказал Нарышкин в интервью для документального проекта "Нефть". "Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным", — добавил он.Ранее Сенат США предложил ввести запрет на продажу "странам-соперницам" нефть из резервов США.
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сша, цена, мировой нефтяной рынок, сергей нарышкин
Энергетика, США, цена, мировой нефтяной рынок, Сергей Нарышкин
21:19 21.03.2024
 
США не могут диктовать ценовую политику на нефтяном рынке, заявил Нарышкин

Нарышкин: США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 21 мар ПРАЙМ. США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США", — сказал Нарышкин в интервью для документального проекта "Нефть".
"Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным", — добавил он.
Ранее Сенат США предложил ввести запрет на продажу "странам-соперницам" нефть из резервов США.
 
ЭнергетикаСШАценамировой нефтяной рынокСергей Нарышкин
 
 
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