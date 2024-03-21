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Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов

Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов - 21.03.2024, ПРАЙМ

Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов

Жители села Работино Запорожской области воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию и призывают их оставить населенный пункт, сообщил РИА Новости сопредседатель | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T07:04+0300

2024-03-21T07:04+0300

2024-03-21T07:04+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – ПРАЙМ. Жители села Работино Запорожской области воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию и призывают их оставить населенный пункт, сообщил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов."Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт", - отметил собеседник. Рогов добавил, что на встрече были жители соседних сел Вербовое и Новопрокоповка, в окрестностях которых после начала украинского контрнаступления в июне 2023 года также развернулись ожесточенные боестолкновения. "На этих встречах я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине - России", - сказал Рогов. В настоящее время, по словам Рогова, российские войска вытеснили украинских боевиков из центральной части Работино.Минобороны России сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что российские военные, по последней информации, закрепились в южной и центральной части села."Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, на этом участке фронта российские войска начали доминировать в контрбатарейной борьбе, украинские боевики стараются компенсировать дефицит артснарядов массовым применением ударных дронов."Враг также резко снизил использование тяжелой боевой техники, кидая на убой группы пехоты", - отметил Рогов.Киевские власти преподносят село Работино как главное достижение контрнаступления ВСУ на запорожском направлении. Для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, прошедшие подготовку на Западе.

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запорожская область, россия, украина, всу