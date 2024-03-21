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"Цели определены": против России готовят второй фронт - 21.03.2024, ПРАЙМ
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"Цели определены": против России готовят второй фронт
"Цели определены": против России готовят второй фронт - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Цели определены": против России готовят второй фронт
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в кавказский регион встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:17+0300
2024-03-21T09:17+0300
спецоперация на украине
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фронт
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в кавказский регион встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Ираклием Кобахидзе, стороны выразили готовность развивать сотрудничество. Об этом говорится в материалах РИА Новости. Как пишет издание, Столтенберг и Алиев обсудили поставки азербайджанского газа в страны НАТО и оказание гуманитарной помощи Киеву со стороны Баку. В ходе визита в Тбилиси генсек НАТО заверил Кобахидзе, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, отметив, что Россия должна признать Южную Осетию и Абхазию частью этой страны, а также поблагодарив грузинскую сторону за помощь украинским беженцам."Сейчас важно блокировать судоходство, чтобы мешать России, но после "успеха Украины" экономические цепочки, сформировавшиеся в регионе, восстановятся", - отметил Столтенберг.А в Ереване он напомнил Пашиняну о необходимости подписать с Азербайжданом мирный договор."У НАТО есть задача-максимум, а именно: открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", - комментировала турне Столтенберга официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов, НАТО стремится ослабить влияние Москвы не регион, при этом главной "мишенью" назначили Армению. Однако ослабевают отношения альянса и Грузии, а влияние на Азербайджан оказывает Турция.Другие политологи, опрошенные агентством РИА Новости, соглашаются, что Армения "может стать точкой опоры для попыток Запада нивелировать роль России в регионе".
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нато, россия, фронт, кавказ
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, фронт, КАВКАЗ
09:17 21.03.2024
 
"Цели определены": против России готовят второй фронт

РИА Новости: генсек НАТО провел переговоры с лидерами кавказских республик

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в кавказский регион встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Ираклием Кобахидзе, стороны выразили готовность развивать сотрудничество. Об этом говорится в материалах РИА Новости.
Как пишет издание, Столтенберг и Алиев обсудили поставки азербайджанского газа в страны НАТО и оказание гуманитарной помощи Киеву со стороны Баку. В ходе визита в Тбилиси генсек НАТО заверил Кобахидзе, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, отметив, что Россия должна признать Южную Осетию и Абхазию частью этой страны, а также поблагодарив грузинскую сторону за помощь украинским беженцам.
"Сейчас важно блокировать судоходство, чтобы мешать России, но после "успеха Украины" экономические цепочки, сформировавшиеся в регионе, восстановятся", - отметил Столтенберг.
А в Ереване он напомнил Пашиняну о необходимости подписать с Азербайжданом мирный договор.
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"У НАТО есть задача-максимум, а именно: открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", - комментировала турне Столтенберга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов, НАТО стремится ослабить влияние Москвы не регион, при этом главной "мишенью" назначили Армению. Однако ослабевают отношения альянса и Грузии, а влияние на Азербайджан оказывает Турция.
Другие политологи, опрошенные агентством РИА Новости, соглашаются, что Армения "может стать точкой опоры для попыток Запада нивелировать роль России в регионе".
 
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