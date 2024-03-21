https://1prime.ru/20240321/rossiya-846534549.html

"Цели определены": против России готовят второй фронт

"Цели определены": против России готовят второй фронт - 21.03.2024, ПРАЙМ

"Цели определены": против России готовят второй фронт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в кавказский регион встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T09:17+0300

2024-03-21T09:17+0300

2024-03-21T09:17+0300

спецоперация на украине

нато

россия

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кавказ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в кавказский регион встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Ираклием Кобахидзе, стороны выразили готовность развивать сотрудничество. Об этом говорится в материалах РИА Новости. Как пишет издание, Столтенберг и Алиев обсудили поставки азербайджанского газа в страны НАТО и оказание гуманитарной помощи Киеву со стороны Баку. В ходе визита в Тбилиси генсек НАТО заверил Кобахидзе, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, отметив, что Россия должна признать Южную Осетию и Абхазию частью этой страны, а также поблагодарив грузинскую сторону за помощь украинским беженцам."Сейчас важно блокировать судоходство, чтобы мешать России, но после "успеха Украины" экономические цепочки, сформировавшиеся в регионе, восстановятся", - отметил Столтенберг.А в Ереване он напомнил Пашиняну о необходимости подписать с Азербайжданом мирный договор."У НАТО есть задача-максимум, а именно: открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", - комментировала турне Столтенберга официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов, НАТО стремится ослабить влияние Москвы не регион, при этом главной "мишенью" назначили Армению. Однако ослабевают отношения альянса и Грузии, а влияние на Азербайджан оказывает Турция.Другие политологи, опрошенные агентством РИА Новости, соглашаются, что Армения "может стать точкой опоры для попыток Запада нивелировать роль России в регионе".

https://1prime.ru/20240320/polsha-846521420.html

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нато, россия, фронт, кавказ