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Силуанов заявил о борьбе с ростом схем по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
Силуанов заявил о борьбе с ростом схем по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС - 21.03.2024, ПРАЙМ
Силуанов заявил о борьбе с ростом схем по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС, будут бороться с этими схемами, | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:13+0300
2024-03-21T11:13+0300
2024-03-21T12:43+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС, будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС. "В качестве задачи определена подготовка решений для совершенствования механизма противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран ЕАЭС", - сказал Силуанов. "ФТС выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную детальность российских компаний. Количество товаров, ввозимых таким образом, растет, НДС мы недополучаем, и в этой связи поставлена задача поставить заслон такого рода операциям", - уточнил он. Еще одной проблемой, по его словам, является занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в странах ЕАЭС. "Необходимо создать такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения", - сказал министр.
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минфин рф, фтс россии, антон силуанов, ндс, еаэс
Налоги, Минфин РФ, ФТС России, Антон Силуанов, НДС, ЕАЭС
Силуанов заявил о борьбе с ростом схем по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
Силуанов: ФТС и Минфин будут бороться с ростом схем по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС, будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.
"В качестве задачи определена подготовка решений для совершенствования механизма противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран ЕАЭС", - сказал Силуанов.
"ФТС выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную детальность российских компаний. Количество товаров, ввозимых таким образом, растет, НДС мы недополучаем, и в этой связи поставлена задача поставить заслон такого рода операциям", - уточнил он.
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Еще одной проблемой, по его словам, является занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в странах ЕАЭС.
"Необходимо создать такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения", - сказал министр.