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"СПБ Биржа" вошла в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

"СПБ Биржа" вошла в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов - 21.03.2024, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" вошла в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

Банк России включил "СПБ Биржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, говорится в сообщении на сайте регулятора. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:13+0300

2024-03-21T11:13+0300

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спб биржа

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России включил "СПБ Биржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Банк России 21.03.2024 принял решение о согласовании правил обмена цифровых финансовых активов ПАО "СПБ Биржа" и включении публичного акционерного общества "СПБ Биржа" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении. Как сообщила в свою очередь "СПБ Биржа", статус оператора обмена позволяет обеспечивать совершение операций с ЦФА, выпущенными не только в собственной информационной системе, но и других системах. "СПБ Биржа создала технологичную инфраструктуру, позволяющую обеспечивать интероперабельность на рынке цифровых прав за счет взаимодействия с другими операторами информационных систем. Наша цель - предоставить возможность участникам рынка ЦФА приобретать цифровые права, выпущенные в разных информационных системах", - отметил заместитель директора департамента развития торговой, учетной и расчетной инфраструктуры рынка цифровых финансовых активов и децентрализованных финансов Алексей Кучерявенко. На этом фоне к 10.54 мск акции "СПБ Биржи" растут на 4,49%, до 90,7 рубля и уже подскакивали на 6,45%, до 92,4 рубля, до сообщения регулятора акции торговой площадки росли на 0,23%. ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. Пока в реестре только две фондовые биржи страны, Московская биржа была включена в него в августе 2023 года.

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россия, спб биржа