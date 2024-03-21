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ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire - 21.03.2024, ПРАЙМ
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ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire
ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire - 21.03.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire
Российская ПВО ликвидировала над Белгородской областью 10 запущенных ВСУ снарядов системы Vampire, производимых в Чехии, сообщает 21 марта Минобороны России. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T08:37+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО ликвидировала над Белгородской областью 10 запущенных ВСУ снарядов системы Vampire, производимых в Чехии, сообщает 21 марта Минобороны России.Так, в ведомстве уточнили, что в 8.00 мск киевским режимом была совершена попытка атаковать объекты территории России посредством реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
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россия, украина, пво, белгород
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО, БЕЛГОРОД
08:37 21.03.2024
 
ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire

Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью 10 запущенных Украиной снарядов Vampire

© РИА НовостиПоврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду
Поврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО ликвидировала над Белгородской областью 10 запущенных ВСУ снарядов системы Vampire, производимых в Чехии, сообщает 21 марта Минобороны России.
Так, в ведомстве уточнили, что в 8.00 мск киевским режимом была совершена попытка атаковать объекты территории России посредством реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПВОБЕЛГОРОД
 
 
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