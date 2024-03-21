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ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire

ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire - 21.03.2024, ПРАЙМ

ПВО сбила над Белгородом десять снарядов Vampire

Российская ПВО ликвидировала над Белгородской областью 10 запущенных ВСУ снарядов системы Vampire, производимых в Чехии, сообщает 21 марта Минобороны России. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T08:37+0300

2024-03-21T08:37+0300

2024-03-21T08:37+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО ликвидировала над Белгородской областью 10 запущенных ВСУ снарядов системы Vampire, производимых в Чехии, сообщает 21 марта Минобороны России.Так, в ведомстве уточнили, что в 8.00 мск киевским режимом была совершена попытка атаковать объекты территории России посредством реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

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