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Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины

Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ

Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины

Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:06+0300

2024-03-21T11:06+0300

2024-03-21T11:09+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль."Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - рассказал премьер в интервью испанской газете Pais, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина призывает своих европейских союзников отправить в страну инструкторов для ускорения процесса обучения военных. По словам премьера, именно такую форму сотрудничества имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, лидеры европейских стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Отмечается, что ничего пока не согласовано, но Макрон подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позднее, после заявлений французского президента, канцлер Германии Олаф Шольц и глава бундесвера Борис Писториус подчеркнули, что Германия не отправит своих солдат на Украину, а также не предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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