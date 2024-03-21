https://1prime.ru/20240321/spetsoperatsiya-na-ukraine-846539995.html
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины
Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:06+0300
2024-03-21T11:06+0300
2024-03-21T11:09+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль."Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - рассказал премьер в интервью испанской газете Pais, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина призывает своих европейских союзников отправить в страну инструкторов для ускорения процесса обучения военных. По словам премьера, именно такую форму сотрудничества имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, лидеры европейских стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Отмечается, что ничего пока не согласовано, но Макрон подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позднее, после заявлений французского президента, канцлер Германии Олаф Шольц и глава бундесвера Борис Писториус подчеркнули, что Германия не отправит своих солдат на Украину, а также не предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
https://1prime.ru/20240321/danilov-846537260.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_141:0:2389:1686_1920x0_80_0_0_4258b07f67d046c5565dc63c12cc03e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины
Шмыгаль: Украине хватает своих военных, она не просила Европу прислать войска
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль.
"Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - рассказал премьер в интервью испанской газете Pais
, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина призывает своих европейских союзников отправить в страну инструкторов для ускорения процесса обучения военных. По словам премьера, именно такую форму сотрудничества имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая
Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, лидеры европейских стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Отмечается, что ничего пока не согласовано, но Макрон подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Позднее, после заявлений французского президента, канцлер Германии Олаф Шольц и глава бундесвера Борис Писториус подчеркнули, что Германия не отправит своих солдат на Украину, а также не предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus.