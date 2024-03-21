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Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины
Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:06+0300
2024-03-21T11:09+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль."Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - рассказал премьер в интервью испанской газете Pais, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина призывает своих европейских союзников отправить в страну инструкторов для ускорения процесса обучения военных. По словам премьера, именно такую форму сотрудничества имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, лидеры европейских стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Отмечается, что ничего пока не согласовано, но Макрон подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позднее, после заявлений французского президента, канцлер Германии Олаф Шольц и глава бундесвера Борис Писториус подчеркнули, что Германия не отправит своих солдат на Украину, а также не предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
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россия, украина, запад, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО
11:06 21.03.2024 (обновлено: 11:09 21.03.2024)
 
Киев не просил Европу прислать войска, заявил премьер Украины

Шмыгаль: Украине хватает своих военных, она не просила Европу прислать войска

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украина не просила европейские страны отправить войска в страну, у нее достаточно своих военных, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль.
"Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - рассказал премьер в интервью испанской газете Pais, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина призывает своих европейских союзников отправить в страну инструкторов для ускорения процесса обучения военных. По словам премьера, именно такую форму сотрудничества имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
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10:17
Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, лидеры европейских стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Отмечается, что ничего пока не согласовано, но Макрон подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Позднее, после заявлений французского президента, канцлер Германии Олаф Шольц и глава бундесвера Борис Писториус подчеркнули, что Германия не отправит своих солдат на Украину, а также не предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДНАТО
 
 
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