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В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину - 21.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину
Пока нет точной информации о планах Франции направить свои войска в приграничные с Белоруссией районы Украины, но если такое произойдет, то последствия для нее... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:54+0300
2024-03-21T13:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пока нет точной информации о планах Франции направить свои войска в приграничные с Белоруссией районы Украины, но если такое произойдет, то последствия для нее могут быть крайне негативными, вплоть до непоправимых, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Смотрите, здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", - отметил пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, как в Москве относятся к этой информации и видят ли угрозу для Белоруссии.Ранее сообщалось, что, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, французское руководство обсуждает возможность отправки европейских военных на приграничные с Белоруссией территории Украины. Отмечается, что цель этой миссии заключается в освобождении находящихся в этих районах украинских подразделений.
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россия, украина, сво, нато, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, НАТО, военная помощь Украине
13:54 21.03.2024
 
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину

Песков: отправка иностранных войск на Украину чревата негативными последствиями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пока нет точной информации о планах Франции направить свои войска в приграничные с Белоруссией районы Украины, но если такое произойдет, то последствия для нее могут быть крайне негативными, вплоть до непоправимых, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Смотрите, здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", - отметил пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, как в Москве относятся к этой информации и видят ли угрозу для Белоруссии.
Ранее сообщалось, что, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, французское руководство обсуждает возможность отправки европейских военных на приграничные с Белоруссией территории Украины. Отмечается, что цель этой миссии заключается в освобождении находящихся в этих районах украинских подразделений.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВОНАТОвоенная помощь Украине
 
 
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