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В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину

В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину - 21.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину

Пока нет точной информации о планах Франции направить свои войска в приграничные с Белоруссией районы Украины, но если такое произойдет, то последствия для нее... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:54+0300

2024-03-21T13:54+0300

2024-03-21T13:54+0300

спецоперация на украине

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нато

военная помощь украине

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пока нет точной информации о планах Франции направить свои войска в приграничные с Белоруссией районы Украины, но если такое произойдет, то последствия для нее могут быть крайне негативными, вплоть до непоправимых, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Смотрите, здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", - отметил пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, как в Москве относятся к этой информации и видят ли угрозу для Белоруссии.Ранее сообщалось, что, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, французское руководство обсуждает возможность отправки европейских военных на приграничные с Белоруссией территории Украины. Отмечается, что цель этой миссии заключается в освобождении находящихся в этих районах украинских подразделений.

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россия, украина, сво, нато, военная помощь украине