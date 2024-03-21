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ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ
ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ - 21.03.2024, ПРАЙМ
ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ
Ночью 21 марта Воздушно-космические силы России ударили по центрам принятия решений украинский войск, рассказали в Минобороны России. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:40+0300
2024-03-21T14:40+0300
2024-03-21T14:59+0300
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Ночью 21 марта Воздушно-космические силы России ударили по центрам принятия решений украинский войск, рассказали в Минобороны России.Уточняется, что Воздушно-космические силы атаковали центры принятия решений ВСУ посредством высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал".В ведомстве добавили, что все нужные объекты были поражены, а цели были достигнуты.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВКС, УКРАИНА, СВО
ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ
ВКС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по центрам принятия решений ВСУ
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Ночью 21 марта Воздушно-космические силы России ударили по центрам принятия решений украинский войск, рассказали в Минобороны России.
Уточняется, что Воздушно-космические силы атаковали центры принятия решений ВСУ посредством высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В ведомстве добавили, что все нужные объекты были поражены, а цели были достигнуты.