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ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ

ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ - 21.03.2024, ПРАЙМ

ВКС России нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ

Ночью 21 марта Воздушно-космические силы России ударили по центрам принятия решений украинский войск, рассказали в Минобороны России. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:40+0300

2024-03-21T14:40+0300

2024-03-21T14:59+0300

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Ночью 21 марта Воздушно-космические силы России ударили по центрам принятия решений украинский войск, рассказали в Минобороны России.Уточняется, что Воздушно-космические силы атаковали центры принятия решений ВСУ посредством высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал".В ведомстве добавили, что все нужные объекты были поражены, а цели были достигнуты.

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