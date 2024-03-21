https://1prime.ru/20240321/spetsoperatsiya-na-ukraine-846549228.html

Словакия не будет участвовать в военных поставках Киеву, заявил МИД страны

Словакия не будет участвовать в военных поставках Киеву, заявил МИД страны - 21.03.2024, ПРАЙМ

Словакия не будет участвовать в военных поставках Киеву, заявил МИД страны

Власти Словакии не верят в разрешение украинского конфликта военным путем, поэтому страна не присоединится к предложению Чехии закупить боеприпасы для Киева,... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:50+0300

2024-03-21T14:50+0300

2024-03-21T14:53+0300

спецоперация на украине

словакия

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БРАТИСЛАВА, 21 мар - ПРАЙМ. Власти Словакии не верят в разрешение украинского конфликта военным путем, поэтому страна не присоединится к предложению Чехии закупить боеприпасы для Киева, рассказал словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар."Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь", - заявил глава Министерства иностранных дел журналистам после переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.В феврале текущего года президент Чехии Петр Павел в ходе Мюнхенской конференции по безопасности впервые озвучил свое предложение о покупке у третьих стран сотен тысяч артиллерийских снарядов и предоставлении из Украине. Идея впоследствии получила соответствующее название "вешская инициатива по боеприпасам".В Кремле негативно относятся к поставкам вооружения Украине, так как считают, что это грозит еще большей эскалацией и, более того, делает НАО прямым участником украинского конфликта.

https://1prime.ru/20240321/ukraine-846544644.html

словакия

чехия

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словакия, чехия, украина, сво