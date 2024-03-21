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Сенаторы предложили запретить продажу нефти из резерва США "соперникам" - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Сенаторы предложили запретить продажу нефти из резерва США "соперникам"
Сенаторы предложили запретить продажу нефти из резерва США "соперникам" - 21.03.2024, ПРАЙМ
Сенаторы предложили запретить продажу нефти из резерва США "соперникам"
Американские сенаторы предложили ввести запрет на продажу "странам-соперникам" нефти из резерва США, сообщает сайт члена верхней палаты конгресса Джона... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T20:07+0300
2024-03-21T20:07+0300
энергетика
сша
стратегический нефтяной резерв
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Американские сенаторы предложили ввести запрет на продажу "странам-соперникам" нефти из резерва США, сообщает сайт члена верхней палаты конгресса Джона Феттермана. "Сенаторы США Феттерман и Джони Эрнст представили законопроект о запрете экспорта иностранным соперникам, который запретит экспорт или продажу нефти из стратегического резерва", — сказано в сообщении сайта. Запрет коснется Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии и Кубы, однако законодатели не указывают, велась ли когда-либо и в каких объемах продажа нефти из созданного на экстренный случай для нужд самих США стратегического резерва. В 2022 году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости. Рост цен Белый дом объяснял тогда последствиями конфликта на Украине. Грэнхолм сообщила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки. Ранее она говорила, что покупать нефть министерство энергетики планирует по цене не выше 72 долларов, при том что продавало ее в среднем за 94 доллара за баррель.
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сша, стратегический нефтяной резерв
Энергетика, США, стратегический нефтяной резерв
20:07 21.03.2024
 
Сенаторы предложили запретить продажу нефти из резерва США "соперникам"

Сенаторы предложили запретить продажу нефти из резерва США "странам-соперникам"

Администрация Б.Обамы внесла новый договор по СНВ на ратификацию в сенат конгресса США
Администрация Б.Обамы внесла новый договор по СНВ на ратификацию в сенат конгресса США
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Американские сенаторы предложили ввести запрет на продажу "странам-соперникам" нефти из резерва США, сообщает сайт члена верхней палаты конгресса Джона Феттермана.
"Сенаторы США Феттерман и Джони Эрнст представили законопроект о запрете экспорта иностранным соперникам, который запретит экспорт или продажу нефти из стратегического резерва", — сказано в сообщении сайта.
Запрет коснется Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии и Кубы, однако законодатели не указывают, велась ли когда-либо и в каких объемах продажа нефти из созданного на экстренный случай для нужд самих США стратегического резерва.
США - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России
19:42
В 2022 году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости. Рост цен Белый дом объяснял тогда последствиями конфликта на Украине.
Грэнхолм сообщила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки. Ранее она говорила, что покупать нефть министерство энергетики планирует по цене не выше 72 долларов, при том что продавало ее в среднем за 94 доллара за баррель.
 
ЭнергетикаСШАстратегический нефтяной резерв
 
 
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