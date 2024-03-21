https://1prime.ru/20240321/ukraina-846539530.html

"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины

"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ

"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины

В Европе усиливаются убежденность, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, пишет Politico. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:02+0300

2024-03-21T11:02+0300

2024-03-21T11:02+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Европе усиливаются убежденность, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, пишет Politico."Есть большие опасения, что этим летом мы можем увидеть переломный момент, реальные прорывы России", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы Алиссы де Карбоннель,В самой Украине призывают Евросоюз срочно принять решения по оказанию помощи."Это актуально для партнеров ЕС, потому что Украина в основном обеспечивала безопасность для стран ЕС и НАТО. И Украина демонстрирует способность обеспечить безопасность Европы и защитить Европу от агрессии. А сейчас Украине не хватает возможностей для этого", — заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.Сторонники Украины в Европе заявляют, что для ВСУ на поле боя "часы тикают"."Этот год является решающим, и мы должны сделать все возможное для поддержки сопротивления Украины на месте", — заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.На этом фоне, как отмечается, различные страны союза расходятся во мнениях по поводу увеличения финансирования поставки боеприпасов для Украины.

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