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"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины
"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины
В Европе усиливаются убежденность, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, пишет Politico. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:02+0300
2024-03-21T11:02+0300
2024-03-21T11:02+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Европе усиливаются убежденность, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, пишет Politico."Есть большие опасения, что этим летом мы можем увидеть переломный момент, реальные прорывы России", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы Алиссы де Карбоннель,В самой Украине призывают Евросоюз срочно принять решения по оказанию помощи."Это актуально для партнеров ЕС, потому что Украина в основном обеспечивала безопасность для стран ЕС и НАТО. И Украина демонстрирует способность обеспечить безопасность Европы и защитить Европу от агрессии. А сейчас Украине не хватает возможностей для этого", — заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.Сторонники Украины в Европе заявляют, что для ВСУ на поле боя "часы тикают"."Этот год является решающим, и мы должны сделать все возможное для поддержки сопротивления Украины на месте", — заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.На этом фоне, как отмечается, различные страны союза расходятся во мнениях по поводу увеличения финансирования поставки боеприпасов для Украины.
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украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
"Часы тикают". В Европе увидели мрачные перспективы для Украины
Politico: в Европе убеждены, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ.
В Европе усиливаются убежденность, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, пишет Politico
.
"Есть большие опасения, что этим летом мы можем увидеть переломный момент, реальные прорывы России", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы Алиссы де Карбоннель,
В самой Украине призывают Евросоюз срочно принять решения по оказанию помощи.
"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"
"Это актуально для партнеров ЕС, потому что Украина в основном обеспечивала безопасность для стран ЕС и НАТО. И Украина демонстрирует способность обеспечить безопасность Европы и защитить Европу от агрессии. А сейчас Украине не хватает возможностей для этого", — заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.
Сторонники Украины в Европе заявляют, что для ВСУ на поле боя "часы тикают".
"Этот год является решающим, и мы должны сделать все возможное для поддержки сопротивления Украины на месте", — заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.
На этом фоне, как отмечается, различные страны союза расходятся во мнениях по поводу увеличения финансирования поставки боеприпасов для Украины.