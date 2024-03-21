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Украина сделала новый шаг, готовясь к "наихудшему"
Украина сделала новый шаг, готовясь к "наихудшему" - 21.03.2024, ПРАЙМ
Украина сделала новый шаг, готовясь к "наихудшему"
Верховная рада Украины упразднит категорию "ограниченно годных" к воинской службе, сообщило местное издание "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T23:26+0300
2024-03-21T23:26+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Верховная рада Украины упразднит категорию "ограниченно годных" к воинской службе, сообщило местное издание "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского. "Больше не будет "ограниченно пригодных", остается норма о полной "пригодности или непригодности", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщают журналисты, военнообязанных планируют разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Таким путем планируется создать резерв и подготовиться к длительным боевым действиям по "наихудшему сценарию". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
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украина, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине
Украина сделала новый шаг, готовясь к "наихудшему"
Рада Украины упразднит категорию "ограниченно годных" для подготовки к "наихудшему"
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Верховная рада Украины упразднит категорию "ограниченно годных" к воинской службе, сообщило местное издание "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского.
"Больше не будет "ограниченно пригодных", остается норма о полной "пригодности или непригодности", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщают журналисты, военнообязанных планируют разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Таким путем планируется создать резерв и подготовиться к длительным боевым действиям по "наихудшему сценарию".
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
Денег на мобилизацию нет, заявили на Украине
В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.