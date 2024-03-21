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"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240321/ukraine-846544644.html
"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине
"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине
Конфликт на Украине зашел в тупик, украиской армии не удается оказывать сопротивление российским силам, поэтому пришло время решать конфликт дипломатическим... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:14+0300
2024-03-21T13:14+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине зашел в тупик, украиской армии не удается оказывать сопротивление российским силам, поэтому пришло время решать конфликт дипломатическим путем, пишет издание TNI."Похоже, настало время для урегулирования путем переговоров. Это представляется наиболее вероятным завершением российско-украинского конфликта, и чем быстрее будет достигнуто урегулирование, тем лучше", - говорится в публикации.По мнению автора публикации, ресурсозатратность конфликта привела к худшим боевым действиям на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Пока сложно признать пользу от полумиллиона жертв, территориальные завоевания также застопорились, и перспективы будущего прорыва ограничены.Ко всему прочему, вложив около 75 миллиардов долларов в сопротивление Украины, Соединенные Штаты теперь должны задуматься о том, были ли оправданы их расходы.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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сша, украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
13:14 21.03.2024
 
"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине

TNI: в США призвали скорее завершать конфликт на Украине дипломатическим путем

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине зашел в тупик, украиской армии не удается оказывать сопротивление российским силам, поэтому пришло время решать конфликт дипломатическим путем, пишет издание TNI.
"Похоже, настало время для урегулирования путем переговоров. Это представляется наиболее вероятным завершением российско-украинского конфликта, и чем быстрее будет достигнуто урегулирование, тем лучше", - говорится в публикации.
По мнению автора публикации, ресурсозатратность конфликта привела к худшим боевым действиям на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Пока сложно признать пользу от полумиллиона жертв, территориальные завоевания также застопорились, и перспективы будущего прорыва ограничены.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ
Вчера, 17:56
Ко всему прочему, вложив около 75 миллиардов долларов в сопротивление Украины, Соединенные Штаты теперь должны задуматься о том, были ли оправданы их расходы.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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