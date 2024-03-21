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"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине

"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ

"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине

Конфликт на Украине зашел в тупик, украиской армии не удается оказывать сопротивление российским силам, поэтому пришло время решать конфликт дипломатическим... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:14+0300

2024-03-21T13:14+0300

2024-03-21T13:14+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине зашел в тупик, украиской армии не удается оказывать сопротивление российским силам, поэтому пришло время решать конфликт дипломатическим путем, пишет издание TNI."Похоже, настало время для урегулирования путем переговоров. Это представляется наиболее вероятным завершением российско-украинского конфликта, и чем быстрее будет достигнуто урегулирование, тем лучше", - говорится в публикации.По мнению автора публикации, ресурсозатратность конфликта привела к худшим боевым действиям на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Пока сложно признать пользу от полумиллиона жертв, территориальные завоевания также застопорились, и перспективы будущего прорыва ограничены.Ко всему прочему, вложив около 75 миллиардов долларов в сопротивление Украины, Соединенные Штаты теперь должны задуматься о том, были ли оправданы их расходы.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240320/ukraina-846525059.html

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сша, украина, россия, новости