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Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240321/ukraine-846554603.html
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего - 21.03.2024, ПРАЙМ
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:54+0300
2024-03-21T16:54+0300
спецоперация на украине
украина
александр сырский
новости
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на встрече в Киеве. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.По словам Сырского, в ходе встречи с Бауэром он также отчитался о ситуации на фронте. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский.Кулеба также провел встречу с Бауэром, где обсудили перспективы сотрудничества оборонной промышленности между Киевом и альянсом, призвали увеличить военную помощь и вернуться к практике обучения на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия на Украину являются законной целью для России и мешают урегулированию конфликта. В Кремле утверждали, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах. Кремль также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации.
https://1prime.ru/20240312/ukraine-846190494.html
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украина, александр сырский, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Сырский, Новости
16:54 21.03.2024
 
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего

Сырский заявил представителям НАТО, что ВСУ больше всего нуждаются в боеприпасах и ПВО

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на встрече в Киеве. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, в ходе встречи с Бауэром он также отчитался о ситуации на фронте. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский.
Кулеба также провел встречу с Бауэром, где обсудили перспективы сотрудничества оборонной промышленности между Киевом и альянсом, призвали увеличить военную помощь и вернуться к практике обучения на Украине.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ
12 марта, 09:38
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия на Украину являются законной целью для России и мешают урегулированию конфликта.
В Кремле утверждали, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах. Кремль также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААлександр СырскийНовости
 
 
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