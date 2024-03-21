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Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего

Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего - 21.03.2024, ПРАЙМ

Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T16:54+0300

2024-03-21T16:54+0300

2024-03-21T16:54+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на встрече в Киеве. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.По словам Сырского, в ходе встречи с Бауэром он также отчитался о ситуации на фронте. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский.Кулеба также провел встречу с Бауэром, где обсудили перспективы сотрудничества оборонной промышленности между Киевом и альянсом, призвали увеличить военную помощь и вернуться к практике обучения на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия на Украину являются законной целью для России и мешают урегулированию конфликта. В Кремле утверждали, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах. Кремль также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации.

https://1prime.ru/20240312/ukraine-846190494.html

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украина, александр сырский, новости