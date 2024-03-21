https://1prime.ru/20240321/ukraine-846554603.html
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего - 21.03.2024, ПРАЙМ
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:54+0300
2024-03-21T16:54+0300
2024-03-21T16:54+0300
спецоперация на украине
украина
александр сырский
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на встрече в Киеве. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.По словам Сырского, в ходе встречи с Бауэром он также отчитался о ситуации на фронте. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский.Кулеба также провел встречу с Бауэром, где обсудили перспективы сотрудничества оборонной промышленности между Киевом и альянсом, призвали увеличить военную помощь и вернуться к практике обучения на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия на Украину являются законной целью для России и мешают урегулированию конфликта. В Кремле утверждали, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах. Кремль также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации.
https://1prime.ru/20240312/ukraine-846190494.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр сырский, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Сырский, Новости
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего
Сырский заявил представителям НАТО, что ВСУ больше всего нуждаются в боеприпасах и ПВО
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили потребности украинской армии, включая ПВО и боеприпасы на встрече в Киеве. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, в ходе встречи с Бауэром он также отчитался о ситуации на фронте. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский.
Кулеба также провел встречу с Бауэром, где обсудили перспективы сотрудничества оборонной промышленности между Киевом и альянсом, призвали увеличить военную помощь и вернуться к практике обучения на Украине.
У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия на Украину являются законной целью для России и мешают урегулированию конфликта.
В Кремле утверждали, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах. Кремль также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации.