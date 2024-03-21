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Нужны новые солдаты: "гость" из НАТО призвал Киев усилить мобилизацию
Нужны новые солдаты: "гость" из НАТО призвал Киев усилить мобилизацию - 21.03.2024, ПРАЙМ
Нужны новые солдаты: "гость" из НАТО призвал Киев усилить мобилизацию
Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы набрать новых солдат вместо погибших, заявил Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе визита в Киев. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:28+0300
2024-03-21T17:28+0300
2024-03-21T17:32+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы набрать новых солдат вместо погибших, заявил Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе визита в Киев."Нравится нам это или нет, но на войне нужны люди. Вам нужны не только новые гранаты, танки и бронемашины. Вам, к сожалению, нужны новые солдаты. Потому что солдаты гибнут и получают ранения. И мы начинаем говорить о мобилизации, о призыве, обо всех вещах, которые тяжело обсуждать народу", - сказал он.Бауэр также отметил, что дело не только в материальных вещах, но и в людях и поддержке общества.В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о просьбе генерального штаба ВСУ о мобилизации дополнительных солдат. Законопроект о мобилизации был внесен в парламент, но вызвал возмущение общества и был отправлен на доработку.Во второй версии проекта существенно ужесточены процесс и штрафы за неявку в военкомат. Оппозиция и некоторые организации высказали свое недовольство такими мерами.
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Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, мобилизация, Новости
Нужны новые солдаты: "гость" из НАТО призвал Киев усилить мобилизацию
Бауэр: Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы набрать новых солдат вместо погибших
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы набрать новых солдат вместо погибших, заявил Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе визита в Киев.
"Нравится нам это или нет, но на войне нужны люди. Вам нужны не только новые гранаты, танки и бронемашины. Вам, к сожалению, нужны новые солдаты. Потому что солдаты гибнут и получают ранения. И мы начинаем говорить о мобилизации, о призыве, обо всех вещах, которые тяжело обсуждать народу", - сказал он.
Бауэр также отметил, что дело не только в материальных вещах, но и в людях и поддержке общества.
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем ВСУ нуждаются больше всего
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о просьбе генерального штаба ВСУ о мобилизации дополнительных солдат. Законопроект о мобилизации был внесен в парламент, но вызвал возмущение общества и был отправлен на доработку.
Во второй версии проекта существенно ужесточены процесс и штрафы за неявку в военкомат. Оппозиция и некоторые организации высказали свое недовольство такими мерами.