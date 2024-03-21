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Британские ученые разработали новую стратегию для Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Британские ученые разработали новую стратегию для Украины
Британские ученые разработали новую стратегию для Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
Британские ученые разработали новую стратегию для Украины
Великобритания предложила создание буферной зоны вокруг Киева при помощи высокоманевренных сил НАТО. Об этом сообщили российские исследователи Академии военных... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:31+0300
2024-03-21T09:36+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Великобритания предложила создание буферной зоны вокруг Киева при помощи высокоманевренных сил НАТО. Об этом сообщили российские исследователи Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".По мнению ученых, Лондон рассчитывает направить в зону боевых дейсствия высвободившийся контингент Вооруженных сил Украины, что в свою очередь заставит Москву пойти на переговоры и снизит боеспособность российской армии."Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева", - говорится в тексте статьи.Авторами статьи выступили член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.Ученые заключили, что инициатива Британии вряд ли сможет получить широкую поддержку среди стран-членов НАТО. Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес также высказался о возможности отправки британских войск на Украину, подчеркнув необходимость увеличения расходов на оборону до трех процентов ВВП.
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великобритания, украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
09:31 21.03.2024 (обновлено: 09:36 21.03.2024)
 
Британские ученые разработали новую стратегию для Украины

Ученые АВН: Великобритания хочет организовать из сил НАТО буферную зону вокруг Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Великобритания предложила создание буферной зоны вокруг Киева при помощи высокоманевренных сил НАТО. Об этом сообщили российские исследователи Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".
По мнению ученых, Лондон рассчитывает направить в зону боевых дейсствия высвободившийся контингент Вооруженных сил Украины, что в свою очередь заставит Москву пойти на переговоры и снизит боеспособность российской армии.
"Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева", - говорится в тексте статьи.
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Авторами статьи выступили член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.
Ученые заключили, что инициатива Британии вряд ли сможет получить широкую поддержку среди стран-членов НАТО.
Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес также высказался о возможности отправки британских войск на Украину, подчеркнув необходимость увеличения расходов на оборону до трех процентов ВВП.
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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