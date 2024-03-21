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МАГАТЭ предупредило Запад о невозможности "безопасного" отказа от урана РФ

МАГАТЭ предупредило Запад о невозможности "безопасного" отказа от урана РФ - 21.03.2024, ПРАЙМ

МАГАТЭ предупредило Запад о невозможности "безопасного" отказа от урана РФ

Нет быстрого способа ослабить контроль России над цепочками поставок ядерных материалов, предупредили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T21:15+0300

2024-03-21T21:15+0300

2024-03-21T21:15+0300

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Нет быстрого способа ослабить контроль России над цепочками поставок ядерных материалов, предупредили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) передает Bloomberg.Европейские страны и США попытались отказаться от российского участия в цепочке поставок урана, так как госкорпорация "Росатом" является ведущим мировым поставщиком ядерного топлива и экспортером реакторов, однако на саммите по ядерной энергии в Брюсселе МАГАТЭ предостерегло от "политизации"."Я бы предостерег от противопоставления "плохой" атомной энергии "хорошей". Я не думаю, что это то, что нам нужно на мировом энергетическом рынке", — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Согласно данным, торговля ядерным топливом России в 2023 году возросла до рекордного уровня, несмотря на то, что США и Европа пытались ограничить поставки.Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что атомная промышленность должна как можно скорее адаптировать цепочки поставок для отказа от российских поставок, но для того, чтобы сделать это "безопасно", нужно время.Вопрос доминирования "Росатома" является частью более широкой дискуссии о восстановлении стареющей атомной инфраструктуры Европы, которая во многом полагается на российский обогащенный уран.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто критикуют за связи с Россией, и чья страна при участии "Росатома" занимается строительством двух новых атомных реакторов для АЭС, заявил, что "нельзя, чтобы атомная энергетика стала заложницей геополитических конфликтов, лицемерия и идеологических дебатов".

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мир, росатом, уран, урановая политика, урановый рынок, экспорт урана