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Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240321/venesuela-846541653.html
Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров
Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров - 21.03.2024, ПРАЙМ
Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров
Если Вашингтон будет играть честно, места для работы в нефтяной сфере Венесуэлы хватит всем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:41+0300
2024-03-21T11:51+0300
энергетика
сергей лавров
нефть
венесуэла
россия
сша
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Если Вашингтон будет играть честно, места для работы в нефтяной сфере Венесуэлы хватит всем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".По словам министра, венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире. Если честно играть, места хватит всем, отметил он.Лавров также упомянул переговоры, которые Каракас ведет с требующим лояльности Вашингтоном. При этом, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Венесуэла помнит, что в период действия эмбарго американцы продали с торгов американское отделение венесуэльской компании PDVSA."Манеры Вашингтона хорошо известны. Здесь не будет каких-то взаимовыгодных подходов. В диалоге с Вашингтоном свою выгоду надо выбивать твердо, не особо рассчитывая, что он будет выполнять свои "розовые" обещания", - заключил он.Ранее газета "Коммерсант" писала, что российские компании начали поставлять нефть в Венесуэлу. По данным издания, Каракас из опасения американских санкций решил закупить российское "черное золото" для переработки и дальнейшего экспорта.
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сергей лавров, нефть, венесуэла, россия, сша
Энергетика, Сергей Лавров, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, США
11:41 21.03.2024 (обновлено: 11:51 21.03.2024)
 
Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров

Лавров: места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, если это будет честно

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Если Вашингтон будет играть честно, места для работы в нефтяной сфере Венесуэлы хватит всем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".
По словам министра, венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире. Если честно играть, места хватит всем, отметил он.
Лавров также упомянул переговоры, которые Каракас ведет с требующим лояльности Вашингтоном. При этом, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Венесуэла помнит, что в период действия эмбарго американцы продали с торгов американское отделение венесуэльской компании PDVSA.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
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"Манеры Вашингтона хорошо известны. Здесь не будет каких-то взаимовыгодных подходов. В диалоге с Вашингтоном свою выгоду надо выбивать твердо, не особо рассчитывая, что он будет выполнять свои "розовые" обещания", - заключил он.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что российские компании начали поставлять нефть в Венесуэлу. По данным издания, Каракас из опасения американских санкций решил закупить российское "черное золото" для переработки и дальнейшего экспорта.
 
ЭнергетикаСергей ЛавровНефтьВЕНЕСУЭЛАРОССИЯСША
 
 
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