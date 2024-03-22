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Запад может отправить войска на Украину через два-три месяца, считает Орбан

Запад может отправить войска на Украину через два-три месяца, считает Орбан - 22.03.2024, ПРАЙМ

Запад может отправить войска на Украину через два-три месяца, считает Орбан

Войска стран Запада могут появиться на Украине через два-три месяца, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T10:10+0300

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виктор орбан

поддержка украины

спецоперация на украине

запад

вооруженные силы

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БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Войска стран Запада могут появиться на Украине через два-три месяца, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, самым тревожным является то, что те решения на Западе, которые два-три месяца назад невозможно было представить, спустя два-три месяца становятся повседневным событием. "Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски... А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы или, как минимум, далеко вглубь России", — сказал венгерский премьер, отвечая на вопрос журналистов о возможной отправке западных войск на Украину. Он повторил, что "то, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через два-три месяца — реальность".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240321/ukraina-846560599.html

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виктор орбан, поддержка украины, запад, вооруженные силы