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"Укрэнерго" сообщила о крупнейшей атаке на энергосистему страны - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Укрэнерго" сообщила о крупнейшей атаке на энергосистему страны
"Укрэнерго" сообщила о крупнейшей атаке на энергосистему страны - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Укрэнерго" сообщила о крупнейшей атаке на энергосистему страны
Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, комбинированные удары поразили несколько тепловых и гидроэлектростанций страны,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:30+0300
2024-03-22T11:42+0300
энергетика
энергосистема украины
тэк
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, комбинированные удары поразили несколько тепловых и гидроэлектростанций страны, сообщил глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий.Ранее в пятницу Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. "Утренняя атака по энергетической системе Украины была самой крупной за все время, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго", — заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона страны. Он отметил, что зафиксированы повреждения объектов энергетической сферы во многих регионах страны, особенно "досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах". По словам Кудрицкого, целью являлись объекты энергосистемы в разных регионах страны – объекты генерации, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения. Он добавил, что есть ограничение энергоснабжения в разных областях, преимущественно на левом берегу Днепра. Заверил, что после повреждений ДнепроГЭС "пока что нет никаких рисков прорыва дамбы". Как заявлял агентству РИА нвоости депутат Госдумы Михаил Шеремет, удары по энергетичеким объектам Украины - возмездие за обстрелы Белгорода. Российская армия наносит ответные удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, обороны, военного управления и связи. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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энергосистема украины, тэк, украина, укрэнерго
Энергетика, энергосистема Украины, ТЭК, УКРАИНА, Укрэнерго
11:30 22.03.2024 (обновлено: 11:42 22.03.2024)
 
"Укрэнерго" сообщила о крупнейшей атаке на энергосистему страны

"Укрэнерго": энергосистема страны подверглась крупнейшей за все время атаке

© fotolia.com / dmitryelaginЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© fotolia.com / dmitryelagin
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, комбинированные удары поразили несколько тепловых и гидроэлектростанций страны, сообщил глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий.
Ранее в пятницу Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время.
"Утренняя атака по энергетической системе Украины была самой крупной за все время, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго", — заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона страны.
Он отметил, что зафиксированы повреждения объектов энергетической сферы во многих регионах страны, особенно "досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах". По словам Кудрицкого, целью являлись объекты энергосистемы в разных регионах страны – объекты генерации, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием
10:26
Он добавил, что есть ограничение энергоснабжения в разных областях, преимущественно на левом берегу Днепра. Заверил, что после повреждений ДнепроГЭС "пока что нет никаких рисков прорыва дамбы".
Как заявлял агентству РИА нвоости депутат Госдумы Михаил Шеремет, удары по энергетичеким объектам Украины - возмездие за обстрелы Белгорода.
Российская армия наносит ответные удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, обороны, военного управления и связи. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Энергетикаэнергосистема УкраиныТЭКУКРАИНАУкрэнерго
 
 
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