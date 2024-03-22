https://1prime.ru/20240322/846571864.html

Украинские военные бунтуют против командования, пишут СМИ

Украинские военные бунтуют против командования, пишут СМИ - 22.03.2024, ПРАЙМ

Украинские военные бунтуют против командования, пишут СМИ

Украинские военные стали чаще выбирать сдачу в плен из-за проблем у ВСУ на фронте, сообщает Asia Times. Издание приводит примеры того, как подразделения... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T11:57+0300

2024-03-22T11:57+0300

2024-03-22T11:57+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Украинские военные стали чаще выбирать сдачу в плен из-за проблем у ВСУ на фронте, сообщает Asia Times. Издание приводит примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командиров, а также сообщают, как один взвод сдался российской армии при условии, что его солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, так как они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт.Отмечается, что украинские власти быстро приближаются к тому моменту, когда ВСУ или народ, или все вместе должны будут решить, отвечает ли участие в противостоянии национальным интересам страны.При этом лидеры стран Европы прекрасно понимают, какая развязка ждет Украину, но они не хотят быть честными ни с жителями своих стран, ни с собой и поэтому с удвоенной силой поддерживают проигрышный конфликт, пишет Asia Times.Авторы материала также сообщают, что власти Украины всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери армии. Для этого работники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы, а затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуют кадры таких облав. При это в военкоматах не отрицают применение таких мер и призывают украинцев не искать путей уклонения от службы.

https://1prime.ru/20240322/846567170.html

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украина, всу