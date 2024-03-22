https://1prime.ru/20240322/846575461.html
Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт
Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт - 22.03.2024, ПРАЙМ
Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт
Весна текущего года года стала рекордной по числу и размеру скидок на автомобили "Москвич". По мнению основателя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:02+0300
2024-03-22T13:02+0300
2024-03-22T13:02+0300
авто
автозавод "москвич"
https://cdnn.1prime.ru/img/84207/13/842071340_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_b2efa5a863e0cb594a5a0cef6ec17c83.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Весна текущего года года стала рекордной по числу и размеру скидок на автомобили "Москвич". По мнению основателя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева, сниженные цены могут оставить и после сезона распродаж. Об этом он рассказал "Газете.ру". Ранее автозавод "Москвич" переписал прайс-листы на все комплектации кроссоверов "Москвич 3" и лифтбэков "Москвич 6". Так стоимость младших комплектаций кроссовера "Стандарт" и "Стандарт плюс" снизились на 630 тысяч рублей, старшая версия "Комфорт" подешевела сразу на 720 тысяч рублей.По словам Моисеева, решение о снижении цен было связано с тем, что производителю нужно было освободить склады от автомобилей, произведенных в прошлом году. "Было очевидно, что раз их не смогли до сих пор продать, то продать их можно, только сильно снизив цену", — пояснил он.После продажи прошлогодних стоков "Москвич" может повысить цену машин на 150-200 тысяч рублей, но не вернет их на прежний уровень. Распродажа прошлогодних машин может продолжиться и в апреле, считает автоэксперт.
https://1prime.ru/20240319/moskvich-846493394.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84207/13/842071340_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c70b31f81c93cb5f2ec41a818b9c4735.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автозавод "москвич"
Авто, автозавод "Москвич"
Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт
Автоэксперт Мосеев: распродажа "Москвичей" может продолжиться в апреле
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
Весна текущего года года стала рекордной по числу и размеру скидок на автомобили "Москвич". По мнению основателя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева, сниженные цены могут оставить и после сезона распродаж. Об этом он рассказал "Газете.ру"
.
Ранее автозавод "Москвич" переписал прайс-листы на все комплектации кроссоверов "Москвич 3" и лифтбэков "Москвич 6". Так стоимость младших комплектаций кроссовера "Стандарт" и "Стандарт плюс" снизились на 630 тысяч рублей, старшая версия "Комфорт" подешевела сразу на 720 тысяч рублей.
По словам Моисеева, решение о снижении цен было связано с тем, что производителю нужно было освободить склады от автомобилей, произведенных в прошлом году.
"Было очевидно, что раз их не смогли до сих пор продать, то продать их можно, только сильно снизив цену", — пояснил он.
"Москвич" расширяет географию продаж и обслуживания автомобилей
После продажи прошлогодних стоков "Москвич" может повысить цену машин на 150-200 тысяч рублей, но не вернет их на прежний уровень. Распродажа прошлогодних машин может продолжиться и в апреле, считает автоэксперт.