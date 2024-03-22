https://1prime.ru/20240322/846575461.html

Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт

Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт - 22.03.2024, ПРАЙМ

Большие скидки на кроссовер "Москвич" продолжатся, считает автоэксперт

Весна текущего года года стала рекордной по числу и размеру скидок на автомобили "Москвич". По мнению основателя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева,... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:02+0300

2024-03-22T13:02+0300

2024-03-22T13:02+0300

авто

автозавод "москвич"

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Весна текущего года года стала рекордной по числу и размеру скидок на автомобили "Москвич". По мнению основателя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева, сниженные цены могут оставить и после сезона распродаж. Об этом он рассказал "Газете.ру". Ранее автозавод "Москвич" переписал прайс-листы на все комплектации кроссоверов "Москвич 3" и лифтбэков "Москвич 6". Так стоимость младших комплектаций кроссовера "Стандарт" и "Стандарт плюс" снизились на 630 тысяч рублей, старшая версия "Комфорт" подешевела сразу на 720 тысяч рублей.По словам Моисеева, решение о снижении цен было связано с тем, что производителю нужно было освободить склады от автомобилей, произведенных в прошлом году. "Было очевидно, что раз их не смогли до сих пор продать, то продать их можно, только сильно снизив цену", — пояснил он.После продажи прошлогодних стоков "Москвич" может повысить цену машин на 150-200 тысяч рублей, но не вернет их на прежний уровень. Распродажа прошлогодних машин может продолжиться и в апреле, считает автоэксперт.

https://1prime.ru/20240319/moskvich-846493394.html

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авто, автозавод "москвич"