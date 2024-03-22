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Харьков полностью остался без света

Харьков полностью остался без света - 22.03.2024, ПРАЙМ

Харьков полностью остался без света

Харьков в пятницу остался без водоснабжения и отопления, город полностью обесточен, заявил мэр Игорь Терехов. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T14:50+0300

2024-03-22T14:50+0300

2024-03-22T14:59+0300

спецоперация на украине

харьков

электроэнергия

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Харьков в пятницу остался без водоснабжения и отопления, город полностью обесточен, заявил мэр Игорь Терехов.Чиновник разместил соответсвующее видеообращение в Telegram."Город полностью обесточен, вследствие чего не работает тепло- и водоснабжение", — отметил Терехов.По его словам, повреждения энергосистемы Харькова "слишком серьезные". Мэр города добавил, что горячие номера всех экстренных служб не работают.

харьков

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харьков, электроэнергия