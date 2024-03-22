https://1prime.ru/20240322/analitika-846564041.html

Уже пора: дайте сил рублю

Уже пора: дайте сил рублю - 22.03.2024, ПРАЙМ

Уже пора: дайте сил рублю

В четверг, 21 марта, по итогам торгов на Московской бирже российский рубль продемонстрировал небольшое снижение по отношению к основным мировым валютам. Курс... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T08:48+0300

2024-03-22T08:48+0300

2024-03-22T08:48+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

нефть

индекс мосбиржи

?1711086515

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В четверг, 21 марта, по итогам торгов на Московской бирже российский рубль продемонстрировал небольшое снижение по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара США снизился на 0,20% и остановился на отметке 92,06 рубля. Евро подешевел на 0,21% до 100,09 рубля, а китайский юань упал на 0,54% до 12,73 рубля. Торговая сессия проходила относительно спокойно с разнонаправленной динамикой в течение дня. В первой половине дня курс доллара опускался до минимума 91,42 рубля. Однако во второй половине он вновь вернулся к уровню 92,14 рубля на фоне резкого укрепления индекса доллара и падения цен на нефть. Рост доллара мог быть связан с тем, что глава ФРС Джером Пауэлл не назвал конкретные сроки снижения процентных ставок, ограничившись общим временным периодом до конца 2024 года. Нефтяные котировки упали из-за укрепления американской валюты. По итогам дня стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,65% до $85,54. В то же время цены на нефть WTI снижаются уже третий день подряд на фоне надежд на прекращение огня в секторе Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников идут успешно, что снижает риски перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Вместе с тем, укрепление доллара США на фоне позитивных прогнозов по американской экономике оказывает давление на нефтяные цены, номинированные в долларах. Однако дальнейшее снижение котировок сдерживается опасениями по поводу сокращения предложения нефти в мире. В пятницу 22 марта торги нефтью Brent в Азии проходят на уровне $85,16 за баррель. Покупателям не удалось преодолеть сопротивление $87,50 из-за изменения внешнего фона рынка. Они отступают к уровню $84,50, который выступает ключевой поддержкой. Если этот уровень не устоит, то цены быстро вернутся к $82,80, и уровень $86,50 исчезнет из поля зрения покупателей, рассчитывающих на дальнейший рост. В целом техническая картина остается благоприятной для покупателей. На Московской бирже торги открылись ростом курса доллара до 92,50 рубля. Рубль пытается найти точку опоры перед заседанием Банка России, на котором ожидается, что регулятор единогласно сохранит ключевую ставку на максимальном за последние годы уровне 16% из-за замедления, но все еще высокой инфляции. По данным Росстата, с 12 по 18 марта 2024 года инфляция в России составила 0,06% после нулевого роста неделей ранее. С начала месяца рост потребительских цен достиг 0,11%, с начала года - 1,66%. Годовая инфляция на 18 марта немного замедлилась до 7,71% по методике ЦБ и до 7,58% по методике Минэкономразвития благодаря удешевлению плодоовощной продукции. Несмотря на некоторое замедление, уровень инфляции остается высоким, что вынуждает ЦБ сохранить жесткую денежно-кредитную политику для дальнейшего охлаждения спроса и снижения инфляционного давления. Ожидается, что курс доллара сегодня будет колебаться в диапазоне 91,30-93,30 рубля. Пока он держится ниже 93,30 рубля, у российской нацвалюты сохраняется потенциал роста до 90,50 рубля на фоне налогового периода и валютных интервенций ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 3286,29 п., индекс РТС - на 0,96%, до 1124,53 п. Давление на индекс МосБиржи оказывало негативное влияние дешевеющей нефти и укрепление рубля в первой половине дня. Во второй половине дня российская валюта растеряла значительную часть прибыли, что способствовало отскоку индекса IMOEX.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, нефть, индекс мосбиржи