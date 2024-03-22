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Автоэксперт назвал машины, которые стали некачественными

Автоэксперт назвал машины, которые стали некачественными - 22.03.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал машины, которые стали некачественными

Падение качества современных авто - это совершенно естественный процесс. И связан он с двумя факторами, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T02:02+0300

2024-03-22T02:02+0300

2024-03-22T02:02+0300

авто

эксклюзив

егор васильев

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Падение качества современных авто - это совершенно естественный процесс. И связан он с двумя факторами, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Первый фактор - экономический. Делать авто, которое не ломается, по словам эксперта, просто невыгодно.Поэтому, с точки зрения работоспособности базовых узлов автомобиля, принципиально в худшую сторону ничего не изменилось. Правда, только в рамках гарантии.“А вот все, что происходит с авто после окончания гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль и дилеру, и автопроизводителю. А значит, должно ломаться”, - пояснил он.Вторая проблема связана с тем, что современные авто, особенно из категории премиальных, отличаются сложным сочетанием большого количества информационных и развлекательных технологий. Они не только сильно усложняют авто, но и сами по себе не отличаются надежностью, считает Васильев. “Вообще надежность сложной системы всегда ниже надежности ее самого ненадежного элемента”, - добавляет он.И именно поэтому владельцы современных и даже новых авто сталкиваются с проблемами. Так, рейтинг американской аналитической компании J. D. Power демонстрирует системные проблемы с качеством. Даже прежние лидеры, к примеру, Toyota “просто проваливаются в глазах потребителя”, который в свою очередь ожидает от нового автомобиля беспроблемных первых лет эксплуатации.“Так что, как это ни странно, чем дороже ваш автомобиль и чем сильнее он насыщен современными информационно-развлекательными технологиями, тем больше шансов возникновения досадных сбоев и даже критических поломок”, - уверяет автоэксперт.Таким образом, вряд ли стоит говорить о снижении качества авто. Все-таки современные машины собираются на высокоавтоматизированных конвейерах, где проблемы с качеством практически невозможны.“Просто современный автомобиль стал настолько сложным, что он просто не способен функционировать без проблем. А быстрая сменяемость модельного ряда не позволяет накапливать достоверную статистику отказов. Ведь новая модель, как правило, это и новая платформа, и новая электронная начинка. Причем, часто принципиально новая”, - отмечает специалист.Поэтому на данный момент минимальным количеством отказов своих владельцев могут порадовать только дешевые авто в простых комплектациях с минимальным набором допоборудования, заключил Васильев.

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авто, эксклюзив, егор васильев