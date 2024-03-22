https://1prime.ru/20240322/avto-846588451.html

Минфин получил партию автомобилей Lada Aura

Минфин получил партию автомобилей Lada Aura - 22.03.2024, ПРАЙМ

Минфин получил партию автомобилей Lada Aura

Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:02+0300

2024-03-22T16:02+0300

2024-03-22T16:02+0300

авто

lada aura

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84267/35/842673572_0:139:3144:1908_1920x0_80_0_0_4fa0f420cc1a87f517e46f53b7996b37.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ. "Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира", - отметил он. Минфин РФ рассчитывал получить пять автомобилей Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале 2024 года, сообщал Минфин в январе. В конце прошлого года Силуанов говорил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. С этим автомобилем глава министерства ознакомился на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240315/846325744.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, lada aura, антон силуанов, минфин