Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин получил партию автомобилей Lada Aura - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240322/avto-846588451.html
Минфин получил партию автомобилей Lada Aura
Минфин получил партию автомобилей Lada Aura - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минфин получил партию автомобилей Lada Aura
Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:02+0300
2024-03-22T16:02+0300
авто
lada aura
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/35/842673572_0:139:3144:1908_1920x0_80_0_0_4fa0f420cc1a87f517e46f53b7996b37.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ. "Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира", - отметил он. Минфин РФ рассчитывал получить пять автомобилей Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале 2024 года, сообщал Минфин в январе. В конце прошлого года Силуанов говорил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. С этим автомобилем глава министерства ознакомился на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240315/846325744.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/35/842673572_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_045358e52fbf804a3fcbc248f906e023.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, lada aura, антон силуанов, минфин
Авто, LADA AURA, Антон Силуанов, Минфин
16:02 22.03.2024
 
Минфин получил партию автомобилей Lada Aura

Силуанов сообщил, что Минфин получил новую партию автомобилей Lada Aura

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкLada Aura
Lada Aura - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
"Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира", - отметил он.
Минфин РФ рассчитывал получить пять автомобилей Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале 2024 года, сообщал Минфин в январе.
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
В льготное кредитование призвали включить авто, рекомендованные чиновникам
15 марта, 06:03
В конце прошлого года Силуанов говорил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. С этим автомобилем глава министерства ознакомился на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался.
После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.
 
АвтоLADA AURAАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала