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Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина

Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ

Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина

Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам для компаний, при этом кредиты являются дополнительным источником для роста предприятий, основной - их... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:00+0300

2024-03-22T16:00+0300

2024-03-22T16:16+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам для компаний, при этом кредиты являются дополнительным источником для роста предприятий, основной - их собственные средства, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "При высокой инфляции не может быть доступных кредитов, особенного долгосрочных. Еще раз напомню, что кредит – это все-таки не главный источник финансирования инвестиций, во всем мире основным источником являются собственные средства, реинвестирование прибыли. Кредит – это лишь дополнительный источник для роста", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу. Она добавила, что сейчас дешевые кредиты не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на сторонке кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей. Низкие ставки по кредитам могут увеличить номинальный спрос, как инвестиционный, так и потребительский, но если у экономики нет свободных ресурсов, то это не увеличит производство.

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