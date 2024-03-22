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Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина
Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина
Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам для компаний, при этом кредиты являются дополнительным источником для роста предприятий, основной - их... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:00+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам для компаний, при этом кредиты являются дополнительным источником для роста предприятий, основной - их собственные средства, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "При высокой инфляции не может быть доступных кредитов, особенного долгосрочных. Еще раз напомню, что кредит – это все-таки не главный источник финансирования инвестиций, во всем мире основным источником являются собственные средства, реинвестирование прибыли. Кредит – это лишь дополнительный источник для роста", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу. Она добавила, что сейчас дешевые кредиты не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на сторонке кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей. Низкие ставки по кредитам могут увеличить номинальный спрос, как инвестиционный, так и потребительский, но если у экономики нет свободных ресурсов, то это не увеличит производство.
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россия, новости, эльвира набиуллина, инфляция в россии, кредит
РОССИЯ, Новости, Банк России, Эльвира Набиуллина, инфляция в России, кредит
16:00 22.03.2024 (обновлено: 16:16 22.03.2024)
 
Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам, считает Набиуллина

Набиуллина: высокая инфляция не способствует дешевым кредитам для компаний

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Высокая инфляция не способствует дешевым кредитам для компаний, при этом кредиты являются дополнительным источником для роста предприятий, основной - их собственные средства, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"При высокой инфляции не может быть доступных кредитов, особенного долгосрочных. Еще раз напомню, что кредит – это все-таки не главный источник финансирования инвестиций, во всем мире основным источником являются собственные средства, реинвестирование прибыли. Кредит – это лишь дополнительный источник для роста", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
Она добавила, что сейчас дешевые кредиты не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на сторонке кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей. Низкие ставки по кредитам могут увеличить номинальный спрос, как инвестиционный, так и потребительский, но если у экономики нет свободных ресурсов, то это не увеличит производство.
 
Банк РоссииРОССИЯНовостиЭльвира Набиуллинаинфляция в Россиикредит
 
 
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