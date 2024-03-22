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ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД
ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД
Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:50+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться", — заявила Захарова, комментируя результаты саммита Евросоюза 21-22 марта, слова официального представителя МИД опубликованы на сайте дипведомства.Она отметила, что о том, сколько мировых конфликтов будет "подпитано европейским вооружением", можно только догадываться.Захарова добавила, что планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим.
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мид, россия, мария захарова, европа, сша, оружие
Политика, МИД, РОССИЯ, Мария Захарова, ЕВРОПА, США, оружие
ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД
МИД РФ: ЕС, планируя нарастить закупки оружия, хочет зарабатывать на войнах по примеру США
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться", — заявила Захарова, комментируя результаты саммита Евросоюза 21-22 марта, слова официального представителя МИД опубликованы на сайте дипведомства.
Она отметила, что о том, сколько мировых конфликтов будет "подпитано европейским вооружением", можно только догадываться.
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Захарова добавила, что планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим.