https://1prime.ru/20240322/evropa-846596372.html

ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД

ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЕС берет пример с США в вопросе участия в конфликтах, заявили в МИД

Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США,... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T19:50+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться", — заявила Захарова, комментируя результаты саммита Евросоюза 21-22 марта, слова официального представителя МИД опубликованы на сайте дипведомства.Она отметила, что о том, сколько мировых конфликтов будет "подпитано европейским вооружением", можно только догадываться.Захарова добавила, что планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим.

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мид, россия, мария захарова, европа, сша, оружие