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Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ
Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ - 22.03.2024, ПРАЙМ
Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ
Все индийские нефтеперерабатывающие компании отказываются принимать российскую нефть, перевозимую на танкерах ПАО "Совкомфлот", из-за санкций США, передает... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:30+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Все индийские нефтеперерабатывающие компании отказываются принимать российскую нефть, перевозимую на танкерах ПАО "Совкомфлот", из-за санкций США, передает Bloomberg.Ранее Reuters|Bloomberg сообщил об отказе индийской компании Reliance от импорта нефти танкерами "Совкомфлота"."Частные и государственные переработчики, включая крупнейшую - Indian Oil Corp. - перестали принимать грузы, если они находятся на танкерах "Совкомфлота", - заявили агентству люди, знакомые с ситуацией.Отмечается, что нефтепереработчики тщательно проверяют владельцев каждого судна, чтобы убедиться, что они не связаны с компанией или другими санкционными группам.Индия была крупным покупателем российской нефти после вторжения на Украину, но ужесточение американских санкций нарушило торговлю и заставило нефтепереработчиков искать более дорогую нефть в других регионах, например в США. На этой неделе компания "Совкомфлот" заявила, что штрафные санкции оказывают давление на ее деятельность. По словам собеседников, проблема с "Совкомфлотом" означает, что танкеров для доставки российской нефти стало меньше, что привело к снижению дисконта на нефть, чтобы компенсировать более высокие расходы на фрахт.
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индия, россия, совкомфлот, новости, санкции против рф
Энергетика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Совкомфлот, Новости, санкции против РФ
Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ
Bloomberg: все НПЗ Индии отказываются от нефти из РФ, перевозимой танкерами "Совкомфлота"
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
Все индийские нефтеперерабатывающие компании отказываются принимать российскую нефть, перевозимую на танкерах ПАО "Совкомфлот", из-за санкций США, передает
Bloomberg.
Ранее Reuters|Bloomberg сообщил об отказе индийской компании Reliance от импорта нефти танкерами "Совкомфлота".
"Частные и государственные переработчики, включая крупнейшую - Indian Oil Corp. - перестали принимать грузы, если они находятся на танкерах "Совкомфлота", - заявили агентству люди, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что нефтепереработчики тщательно проверяют владельцев каждого судна, чтобы убедиться, что они не связаны с компанией или другими санкционными группам.
Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом"
Индия была крупным покупателем российской нефти после вторжения на Украину, но ужесточение американских санкций нарушило торговлю и заставило нефтепереработчиков искать более дорогую нефть в других регионах, например в США. На этой неделе компания "Совкомфлот" заявила, что штрафные санкции оказывают давление на ее деятельность.
По словам собеседников, проблема с "Совкомфлотом" означает, что танкеров для доставки российской нефти стало меньше, что привело к снижению дисконта на нефть, чтобы компенсировать более высокие расходы на фрахт.