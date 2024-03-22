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Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ

Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ - 22.03.2024, ПРАЙМ

Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ

Все индийские нефтеперерабатывающие компании отказываются принимать российскую нефть, перевозимую на танкерах ПАО "Совкомфлот", из-за санкций США, передает... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T12:30+0300

2024-03-22T12:30+0300

2024-03-22T12:51+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Все индийские нефтеперерабатывающие компании отказываются принимать российскую нефть, перевозимую на танкерах ПАО "Совкомфлот", из-за санкций США, передает Bloomberg.Ранее Reuters|Bloomberg сообщил об отказе индийской компании Reliance от импорта нефти танкерами "Совкомфлота"."Частные и государственные переработчики, включая крупнейшую - Indian Oil Corp. - перестали принимать грузы, если они находятся на танкерах "Совкомфлота", - заявили агентству люди, знакомые с ситуацией.Отмечается, что нефтепереработчики тщательно проверяют владельцев каждого судна, чтобы убедиться, что они не связаны с компанией или другими санкционными группам.Индия была крупным покупателем российской нефти после вторжения на Украину, но ужесточение американских санкций нарушило торговлю и заставило нефтепереработчиков искать более дорогую нефть в других регионах, например в США. На этой неделе компания "Совкомфлот" заявила, что штрафные санкции оказывают давление на ее деятельность. По словам собеседников, проблема с "Совкомфлотом" означает, что танкеров для доставки российской нефти стало меньше, что привело к снижению дисконта на нефть, чтобы компенсировать более высокие расходы на фрахт.

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индия, россия, совкомфлот, новости, санкции против рф