https://1prime.ru/20240322/macron-846569959.html
МИД Польши объяснил, как заявление Макрона помогло Украине
МИД Польши объяснил, как заявление Макрона помогло Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ
МИД Польши объяснил, как заявление Макрона помогло Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину можно назвать "тактическим маневром", который побудил страны Евросоюза выделить пять | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:22+0300
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ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину можно назвать "тактическим маневром", который побудил страны Евросоюза выделить пять миллиардов евро на вооружение для Киева. Такое мнение выразил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с изданием Rzeczpospolita."Я считаю, что французская инициатива уже принесла пользу, потому что благодаря ей у нас были очень успешные телеконференции по чешской инициативе (закупки боеприпасов для Украины за пределами стран ЕС – ред.). И, вероятно, благодаря этому тактическому маневру президента Макрона у нас наконец-то есть то, что в течение года было предметом переговоров, то есть 5 миллиардов евро в Фонде ЕС за мир, который теперь в основном предназначен для довооружения Украины", - сказал глава внешнеполитического ведомства.Сикорский уточнил, что Макрон не имел в виду прямое участие французских военных в боевых действиях на Украине, а главная цель - подготовка украинских войск и помощь в противовоздушной обороне.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выразил поддержку Украине в конфликте с Россией и заявил о возможной отправке войск на Украину. Однако его заявление вызвало критику со стороны Германии и некоторых партнеров по НАТО, которые не согласны с таким шагом.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия, а также другие страны НАТО, не планируют отправлять свои войска на Украину.Кремль в свою очередь отметил, что обратил внимание на заявления Макрона, но подчеркнул, что многие страны осознают потенциальные риски прямого вовлечения в конфликт.
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Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, Новости
МИД Польши объяснил, как заявление Макрона помогло Украине
МИД Польши: заявления Макрона помогли ЕС выделить 5 млрд евро на вооружение для Киева
ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину можно назвать "тактическим маневром", который побудил страны Евросоюза выделить пять миллиардов евро на вооружение для Киева. Такое мнение выразил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с изданием Rzeczpospolita.
"Я считаю, что французская инициатива уже принесла пользу, потому что благодаря ей у нас были очень успешные телеконференции по чешской инициативе (закупки боеприпасов для Украины за пределами стран ЕС – ред.). И, вероятно, благодаря этому тактическому маневру президента Макрона у нас наконец-то есть то, что в течение года было предметом переговоров, то есть 5 миллиардов евро в Фонде ЕС за мир, который теперь в основном предназначен для довооружения Украины", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Сикорский уточнил, что Макрон не имел в виду прямое участие французских военных в боевых действиях на Украине, а главная цель - подготовка украинских войск и помощь в противовоздушной обороне.
"Россия не будет так добра". В США посмеялись над Макроном-"боксером"
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выразил поддержку Украине в конфликте с Россией и заявил о возможной отправке войск на Украину. Однако его заявление вызвало критику со стороны Германии и некоторых партнеров по НАТО, которые не согласны с таким шагом.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия, а также другие страны НАТО, не планируют отправлять свои войска на Украину.
Кремль в свою очередь отметил, что обратил внимание на заявления Макрона, но подчеркнул, что многие страны осознают потенциальные риски прямого вовлечения в конфликт.