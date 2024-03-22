https://1prime.ru/20240322/makron-846593703.html
Запад будет поддерживать Украину "сколько потребуется", заявил Макрон
Запад будет поддерживать Украину "сколько потребуется", заявил Макрон - 22.03.2024, ПРАЙМ
Запад будет поддерживать Украину "сколько потребуется", заявил Макрон
Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:02+0300
2024-03-22T18:02+0300
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ПАРИЖ, 22 мар — ПРАЙМ. Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Макрон подчеркнул, что Европа готова ответить на любые атаки со стороны России и будет защищать Украину столько, сколько потребуется. Он отметил, что многие на Западе верят в то, что Россия "не остановится на Украине". "Президент ( США Джо — прим. ред.) Байден несколько дней назад сказал похожее: кто верит, что они остановятся? Поэтому я продолжаю призывать всех нас хорошо подумать. А если мы так думаем, если мы видим, что это происходит, то у нас нет никакого интереса в том, чтобы ждать, прежде чем дать пропорциональный ответ", — добавил президент Франции. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но не пришли к единому мнению. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Президент РФ Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, РОССИЯ
Запад будет поддерживать Украину "сколько потребуется", заявил Макрон
Макрон: Запад будет поддерживать Украину "так интенсивно, как это потребуется"
ПАРИЖ, 22 мар — ПРАЙМ. Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Макрон подчеркнул, что Европа готова ответить на любые атаки со стороны России и будет защищать Украину столько, сколько потребуется. Он отметил, что многие на Западе верят в то, что Россия "не остановится на Украине".
"Президент ( США Джо — прим. ред.) Байден несколько дней назад сказал похожее: кто верит, что они остановятся? Поэтому я продолжаю призывать всех нас хорошо подумать. А если мы так думаем, если мы видим, что это происходит, то у нас нет никакого интереса в том, чтобы ждать, прежде чем дать пропорциональный ответ", — добавил президент Франции.
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По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но не пришли к единому мнению. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Президент РФ Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.